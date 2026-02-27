經典賽／火腿2強打被陳傑憲電到 萬波中正：我是女生會愛上他
火腿隊今天敲出3轟以6：1擊敗中華隊，開轟的萬波中正、郡司裕也賽後為日媒畫重點需要警戒的台灣打者，都將專注力放在「前幾棒」，還不小心當場告白，萬波說：「第三棒（陳傑憲）真的很帥，如果我是女生的話會愛上他。」
火腿來台打兩場交流賽，今天面對中華隊取勝，兩位打者賽後出席記者會，日本媒體詢問日本隊碰上中華隊時需要警戒的打者，萬波表示，有發現前幾棒都非常出色，不管是揮棒速度、出棒積極度上，都是需要嚴加提防的對象。
意外插曲在於萬波接下來的告白，「第三棒的打者真的很帥，如果我是女生的話會愛上他。」郡司裕也也同意他的看法，「第三棒真的很帥，沒看過這麼帥的選手。」
郡司同樣為日媒畫重點前幾次，「尤其是第二棒（張育成），不管在揮擊力道和抓時間差都做得很好。」
