經典賽／回大巨蛋獲球迷給的力量 古林睿煬：把最好狀態帶到正賽

經典賽中華隊投手古林睿煬，今天在「台日棒球交流賽」先發出戰母隊日職火腿隊，先發3局失1分、飆5次三振，最快球速達156公里，古林睿煬認為，用今天比賽驗收近期調整的成果，收到很好的回饋。

古林睿煬身披中華隊戰袍回到家鄉出賽，在台北大巨蛋面對自己效力的火腿隊，繳出精彩的先發表現，投3局用46球，被擊出2支安打，因郡司裕也的陽春砲失1分。

古林睿煬表示，今天因為是對到自己在火腿的隊友，所以很期待這場對決，也因為很難得回到大巨蛋比賽，「看到這麼多台灣球迷為我加油，給我很多力量。」

先前在火腿隊的春訓，古林睿煬自認狀況不盡理想，因此回到台灣加入中華隊後，有熟悉的教練在身邊協助調整，他說：「藉由這場比賽驗收這陣子調整的成果，把好的感覺好好展現在球場和今天的比賽上，我覺得回饋很好。」

今天比完賽後，中華隊28日就要啟程赴日展開官辦熱身賽，之後前往東京迎接經典賽開打，古林睿煬說：「希望可以繼續保持這個感覺，把最好的狀態帶到正賽。」