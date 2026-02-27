快訊

經典賽／回大巨蛋獲球迷給的力量 古林睿煬：把最好狀態帶到正賽

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊先發投手古林睿煬。記者余承翰／攝影
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊先發投手古林睿煬。記者余承翰／攝影

經典賽中華隊投手古林睿煬，今天在「台日棒球交流賽」先發出戰母隊日職火腿隊，先發3局失1分、飆5次三振，最快球速達156公里，古林睿煬認為，用今天比賽驗收近期調整的成果，收到很好的回饋。

古林睿煬身披中華隊戰袍回到家鄉出賽，在台北大巨蛋面對自己效力的火腿隊，繳出精彩的先發表現，投3局用46球，被擊出2支安打，因郡司裕也的陽春砲失1分。

古林睿煬表示，今天因為是對到自己在火腿的隊友，所以很期待這場對決，也因為很難得回到大巨蛋比賽，「看到這麼多台灣球迷為我加油，給我很多力量。」

先前在火腿隊的春訓，古林睿煬自認狀況不盡理想，因此回到台灣加入中華隊後，有熟悉的教練在身邊協助調整，他說：「藉由這場比賽驗收這陣子調整的成果，把好的感覺好好展現在球場和今天的比賽上，我覺得回饋很好。」

今天比完賽後，中華隊28日就要啟程赴日展開官辦熱身賽，之後前往東京迎接經典賽開打，古林睿煬說：「希望可以繼續保持這個感覺，把最好的狀態帶到正賽。」

台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊先發投手古林睿煬。記者余承翰／攝影
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊先發投手古林睿煬。記者余承翰／攝影
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊先發投手古林睿煬（左）3局失1分，下場後與教練林岳平（右）交談。記者余承翰／攝影
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊先發投手古林睿煬（左）3局失1分，下場後與教練林岳平（右）交談。記者余承翰／攝影
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊先發投手古林睿煬（左）3局失1分，下場後與教練高志綱（右）交談。記者余承翰／攝影
台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊先發投手古林睿煬（左）3局失1分，下場後與教練高志綱（右）交談。記者余承翰／攝影

經典賽 中華隊 古林睿煬

相關新聞

經典賽／龍恩空缺確定補上宋晟睿 曾豪駒曝背後考量

台美混血好手龍恩（Jonathon Long）因傷退出世界棒球經典賽，中華隊遞補人選出爐，確定由宋晟睿上榜，進入中華隊正...

經典賽／投手挨3轟、打線吞14K 中華隊1：6不敵火腿隊

經典賽中華隊今天在「2026台日國際棒球交流賽」面對日職火腿隊，總統賴清德和運動部部長李洋都親臨台北大巨蛋觀賽，中華隊投...

經典賽／春訓一度放球點不穩 新庄剛志看第1局的古林睿煬能抗衡世界級

中華隊今天在台日交流賽以1：6不敵火腿隊，古林睿煬先發3局演出好投，僅因陽春砲丟掉1分，火腿監督新庄剛志看他的表現，也給...

經典賽／回大巨蛋獲球迷給的力量 古林睿煬：把最好狀態帶到正賽

經典賽中華隊投手古林睿煬，今天在「台日棒球交流賽」先發出戰母隊日職火腿隊，先發3局失1分、飆5次三振，最快球速達156公...

經典賽／火腿2強打被陳傑憲電到 萬波中正：我是女生會愛上他

火腿隊今天敲出3轟以6：1擊敗中華隊，開轟的萬波中正、郡司裕也賽後為日媒畫重點需要警戒的台灣打者，都將專注力放在「前幾棒...

經典賽／關心孫易磊腳部狀況 新庄剛志還對他的緊身褲有疑問

火腿「台灣雙寶」今天在交流賽披上中華隊球衣，其中孫易磊中繼1局失1分，監督新庄剛志賽後除了掛心他遭遇強襲球後的腳部狀況，...

