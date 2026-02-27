經典賽／龍恩空缺確定補上宋晟睿 曾豪駒曝背後考量

台美混血好手龍恩（Jonathon Long）因傷退出世界棒球經典賽，中華隊遞補人選出爐，確定由宋晟睿上榜，進入中華隊正選名單。

距離比賽正式開打只剩最後一周，中華隊昨天損失一位大將，龍恩因在大聯盟春訓熱身賽與跑者擦撞造成手肘傷情，復原進度不如預期，評估後忍痛退出經典賽，中華隊在完成兩場台日交流賽後公布遞補人選。

總教練曾豪駒表示，考量一壘有吳念庭、吉力吉撈等人都可以擔任，宋晟睿從訓練開始到這兩場比賽狀況都維持不錯，因此最後選擇宋晟睿。