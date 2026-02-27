聽新聞
經典賽／關心孫易磊腳部狀況 新庄剛志還對他的緊身褲有疑問
火腿「台灣雙寶」今天在交流賽披上中華隊球衣，其中孫易磊中繼1局失1分，監督新庄剛志賽後除了掛心他遭遇強襲球後的腳部狀況，還對一件事發出疑問，「他穿那麼緊的褲子在丟，會不會不好丟？」
孫易磊此役第6局在兩出局、一壘有人時上場，先以游擊滾地球拿下出局數，第7局被敲3安打、失1分，驚心畫面是遇到郡司裕也強襲球直擊腳部，中華隊也決定換投。
「很擔心易磊的腳，」賽後被問到兩位台灣投手的表現時，新庄剛志馬上掛心起孫易磊的狀況。
有趣的是，當媒體提起新庄對他壯得像馬的評價時，新庄表示，孫易磊可以變得那麼壯，是因很努力在重訓，加上飲食控制，「還有，我看他穿那麼緊的褲子在丟，不知道會不會不好丟。」
