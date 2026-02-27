經典賽／春訓一度放球點不穩 新庄剛志看第1局的古林睿煬能抗衡世界級

中華隊今天在台日交流賽以1：6不敵火腿隊，古林睿煬先發3局演出好投，僅因陽春砲丟掉1分，火腿監督新庄剛志看他的表現，也給予高度評價，「如果古林照第一局的狀況去丟，對上世界級的打者也是可以應付。」

古林睿煬此役擔任中華隊先發投手，以46球完成3局投球，被敲2安打、失1分，送出5K都是揮空三振，最快球速156公里。他的失分為第2局面對第4棒郡司裕也，在球數1好3壞時，151公里二縫線直球遭到狙擊，敲出一發左外野方向陽春砲。

火腿此役全場3轟，分別狙擊古林睿煬、張奕、李東洺，長打火力凶猛。新庄對此表示，因為是古林在投，所以是帶著複雜的心情，一方向也希望古林有好表現。

新庄也特別指出，古林在日本春訓時狀況沒到很好，放球點比較不固定，但今天看起來狀況調整得非常好，如果能以第一局的狀況去投，對上世界級打者也相信他可以應對。

面對古林睿煬開轟的郡司裕也表示，自己在第一局就有觀察，發現古林的變化球狀況很好，知道自己一定打不到，所以自己後來就完全放棄變化球，專注鎖定直球攻擊，也藉由今天的對決，再次認知到古林睿煬真的是非常出色的投手。