經典賽／投手挨3轟、打線吞14K 中華隊1：6不敵火腿隊

經典賽中華隊今天在「2026台日國際棒球交流賽」面對日職火腿隊，總統賴清德和運動部部長李洋都親臨台北大巨蛋觀賽，中華隊投手群合計投出12次三振，但前5局挨3轟，打線則是全場僅5安、吞14K，終場以1:6不敵火腿隊，交流賽吞下2連敗，明天啟程赴日。

中華隊此戰推出效力於火腿隊的古林睿煬登板，開賽面對自己母隊的打者，對前三名強棒水谷瞬、萬波中正、雷耶斯（Franmil Reyes），用14球連飆3K。2局上則是被首名打者郡司裕也轟出左外野陽春全壘打，之後連續解決3名打者。

3局上古林睿煬被率先上場的清水優心敲出安打，之後連續製造滾地球出局，再對萬波中正投出三振，沒有失分。此戰古林睿煬合計投3局用46球，被敲出2安（1轟），沒有保送，送出5次三振，失1分。

第4局中華隊換上第二任投手張奕，1出局後對郡司裕也投出保送，接著被西川遙輝轟出中外野2分全壘打，2出局後再被奈良間大己敲安打，但接著製造投手前反彈球，自己抓下第3個出局數。

5局上中華隊由支援投手李東洺登板，遭水谷瞬擊出安打後，被前兩打席都吞K的萬波中正轟出中外野2分彈，火腿隊靠3支全壘打將比數拉開為5：0領先。

中華隊打線前一戰僅敲2安遭軟銀隊完封，今天開賽前3局面對火腿隊先發投手細野晴希也沒有出現安打，直到4局下，陳傑憲、吳念庭接連從山本拓實手中敲出安打，但攻勢沒能串連。

6局下張育成從火腿第4任投手福谷浩司手中揮出中外野深遠二壘打，2出局後林安可適時安打送回中華隊的第1分，成功破蛋，終結連14局的得分荒。

中華隊在6局上2出局一壘有人的局面下，換上另一名火腿隊旅日投手孫易磊登板，他前3球球速依序為153、154、155公里，抓下第3個出局數。

孫易磊續投7局上先被代打的山縣秀敲二壘打，再被萬波擊出內野安打，2出局後被郡司裕也敲出投手正面強襲球，擊中孫易磊腳部形成內野安打失1分，孫易磊被換下場休息，此戰合計投1局用26球，被敲3安，有2K，失1分。

之後中華隊依序換上陳冠宇、賴胤豪（支援）及曾峻岳，皆沒有失分。此戰共用7名投手，被擊出11支安打，包括3發全壘打，送出12次三振，失5分。中華隊打線則是全場僅敲5安，吞下14次三振，在6局下攻回唯一分數。

台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，火腿鬥士隊郡司裕也（中）2局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影

台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，鬥士隊万波中正5局上敲出2分砲。記者余承翰／攝影

台日棒球交流賽今天在台北大巨蛋進行中華隊與日本火腿鬥士隊賽事，中華隊投手孫易磊。記者余承翰／攝影

古林睿煬今天在台日交流賽面對火腿隊先發。記者余承翰／攝影