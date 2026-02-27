經典賽／大谷翔平現身練習 球場罕見提醒興奮球迷回位

美國職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平近期已經返回日本準備經典賽，他今天在名古屋巨蛋現身練習時，觀眾席最前排的球迷蜂擁而上，使場內罕見播放注意安全的廣播。

大谷在上一屆世界棒球經典賽（WBC）率領日本武士隊奪冠，他今年代表日本出戰經典賽備受關注。

日本「每日體育報」（Daily Sports）報導，本屆經典賽即將在3月開打，在賽事開始前，日本代表隊今晚將與日本職棒中日龍於名古屋巨蛋舉行比賽，選手也在賽前把握時間練習。

大谷今天稍早一踏上球場，現場立刻出現如雷掌聲與巨大歡呼聲，許多球迷也大聲呼喊著「大谷」，另外也有不少球迷聚集到內野觀眾席的最前排，使最前排一度陷入混亂。

隨後，警衛罕見地出聲提醒球迷，「回到自己的座位！」而睽違一段時間重返名古屋的大谷，也讓球迷熱情高漲。

起初，大谷攜帶手套登上球場，似乎是搞錯練習時間，沒多久就返回板凳區，之後他再度於球場現身時，球迷再次陷入狂熱，接著他在掌聲與歡呼聲中快步跑向外野。

之後，他在左外野開始傳接球期間，看台的球迷紛紛拿出手機拍攝，場面相當罕見。結束後他把球拋向看台，一名身穿中日龍球衣的球迷接住，全場瞬間爆出熱烈掌聲與歡呼。

大谷練習期間一度返回休息區後方，但再度持球棒練習打擊時，看台氣氛再度沸騰。在自由打擊時，他28次揮棒之中，有11球越過全壘打牆，其中一球看似為一壘方向平飛球，卻直接飛入看台，令全場驚呼。練習結束後，現場再度報以熱烈掌聲與歡呼。