經典賽／飛上五樓！大谷翔平29球11轟 日職投手嘆：活著真好

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。路透（資料照）
世界棒球經典賽即將於3月5日開打，尋求衛冕的日本隊今天在名古屋巨蛋與日職中日龍隊進行熱身賽。儘管大聯盟球員不會上場，但大谷翔平加入集訓，吸引大批球迷提前進場觀看。據日媒報導，大谷賽前自由打擊練習，29次揮棒11球飛越全壘打牆，讓中日龍球員看得目瞪口呆。

大谷翔平手持球棒現身場內，觀眾席立刻爆出巨大歡呼聲，中日龍球員也圍觀。自由打擊開始後，大谷第3次揮棒就將球送出牆，隨後又連續把球轟出去，點燃現場氣氛。

第二輪打擊時，大谷再把球送上中外野大型螢幕；最後一次揮棒將球打上右外野五樓席。第三輪鈴木誠也展現火力將球送向中外野；輪到大谷又是一次強勁擊球，讓中日龍球員全看傻眼。第四輪同樣展現驚人力量，打擊練習結束時，全場掌聲響起。

目睹一切的中日龍球員不斷驚呼，拿著手機拍攝的投手藤嶋健人直呼感動，並大喊：「活著真好！」

經典賽 大谷翔平

相關新聞

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

中華隊在台灣的最後一天備戰，今天在台日交流賽由古林睿煬先發出戰火腿隊，以46球完成3局投球，被敲2安打、失1分，送出5K...

經典賽／看擊球品質就知道 張育成：費爾柴德準備好了

費爾柴德（Stuart Fairchild）今天正式加入中華隊練球，成為今天團隊的一大亮點，張育成今天看了他的打擊練習，...

經典賽／陳偉殷幫餵球！ 費爾柴德：打起來像在場上對決

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天晚上抵台向經典賽中華隊報到，今天台日交流賽賽正式現身台北大巨...

經典賽／陳偉殷「隨時準備好丟球」 給半年有機會替中華隊復出

退役大聯盟左投陳偉殷獲邀協助今年經典賽中華隊備戰，今天「台日交流賽」賽前，甚至上投手丘擔任中華隊餵球投手，協助中華隊的打...

經典賽／少了龍恩責任更重？ 費爾柴德：只有我可以給自己壓力

台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）初次造訪台灣，為下周開打的世界棒球經典賽（WBC）做準備，從昨天...

