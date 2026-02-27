經典賽／飛上五樓！大谷翔平29球11轟 日職投手嘆：活著真好

世界棒球經典賽即將於3月5日開打，尋求衛冕的日本隊今天在名古屋巨蛋與日職中日龍隊進行熱身賽。儘管大聯盟球員不會上場，但大谷翔平加入集訓，吸引大批球迷提前進場觀看。據日媒報導，大谷賽前自由打擊練習，29次揮棒11球飛越全壘打牆，讓中日龍球員看得目瞪口呆。

大谷翔平手持球棒現身場內，觀眾席立刻爆出巨大歡呼聲，中日龍球員也圍觀。自由打擊開始後，大谷第3次揮棒就將球送出牆，隨後又連續把球轟出去，點燃現場氣氛。

第二輪打擊時，大谷再把球送上中外野大型螢幕；最後一次揮棒將球打上右外野五樓席。第三輪鈴木誠也展現火力將球送向中外野；輪到大谷又是一次強勁擊球，讓中日龍球員全看傻眼。第四輪同樣展現驚人力量，打擊練習結束時，全場掌聲響起。

目睹一切的中日龍球員不斷驚呼，拿著手機拍攝的投手藤嶋健人直呼感動，並大喊：「活著真好！」