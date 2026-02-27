經典賽／上屆奇蹟三振大谷 「捷克電子技師」愛拉麵、宣布最後一舞

上屆經典賽三振大谷翔平的「捷克電子技師」薩多利亞（Ondrej Satoria）本屆再度參賽，他接受日媒《Full-Count》訪問時提到，來到日本最期待的是拉麵，並透露本屆是他最後一次代表國家隊參賽。

薩多利亞上屆以120公里左右的直球與變速球三振大谷翔平。 薩多利亞18日就來到日本，22日對陣日職羅德的練習賽中，主投2局沒被敲安打，投出2次三振，壓制藤岡裕大、石川慎吾、和角中勝也等經驗豐富的打者。

談到此次日本行最期待的事，薩多利亞毫不猶豫回答：「拉麵，絕對是拉麵，沒有其他選項。」他笑說：「捷克也有幾家日本拉麵店。我住在捷克第三大城奧斯特拉瓦，那裡同樣有拉麵店。」至於口味差異，他立刻回達：「這問題不用問，日本拉麵當然比較好吃！」

現年28歲的薩多利亞透露本屆賽事將是他代表國家隊的最後一舞，「我們的目標是確保下一屆經典賽不用打資格賽，能站上經典賽舞台，對捷克年輕球員來說是極大的動力。如果能保住這個名額，他們一定會為了進入下一屆國家隊，更加努力訓練。」