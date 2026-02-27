快訊

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
古林睿煬今天在台日交流賽面對火腿隊先發。記者余承翰／攝影
中華隊在台灣的最後一天備戰，今天在台日交流賽由古林睿煬先發出戰火腿隊，以46球完成3局投球，被敲2安打、失1分，送出5K都是揮空三振，最快球速156公里。

古林睿煬在1月中就向中華隊集訓報到，隨後返回火腿參與春訓，直到年後再返中華隊，今天扛起面對東家一戰有不俗演出。

古林睿煬首局上演3連K，接連讓水谷瞬、萬波中正、雷耶斯（Franmil Reyes）揮空遭到三振，第2局面對第4棒郡司裕也在球數1好3壞時，151公里二縫線直球遭到狙擊，敲出一發左外野方向陽春砲，但接下來連續解決3人次，並未受到挨轟影響。

火腿第3局由清水優心的安打開路，接下來兩棒都是二壘方向滾地球，中華隊都錯過有機會完成的雙殺，古林睿煬隨後再對萬波中正送出三振，完成3局投球收工，由張奕接手投球。

郡司裕也在2局上敲出陽春砲。記者余承翰／攝影
古林睿煬今天在台日交流賽面對火腿隊先發。記者余承翰／攝影
