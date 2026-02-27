經典賽／「異次元」身材成全場焦點！日球迷：不像平常認識的大谷

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

世界棒球經典賽即將在3月5日開打，道奇隊巨星大谷翔平昨天抵達日本名古屋巨蛋與國家隊會合。據日媒今天報導，大谷「異次元」厚實身材成為全場焦點，現場攝影師與球迷紛紛發出驚嘆。

大谷翔平穿短袖進入場內活動時，強健體格瞬間吸引所有人目光，與其他日本選手相比更顯壯碩，攝影記者紛紛記錄下畫面。

大谷的壯碩身材引發日本網友熱議，「大谷也太大隻了吧 」、「大到不像是平常認識的大谷 」、「完全不同次元」、「不是棒球員，是超級英雄等級」、「像大谷這種手臂粗跑得又快的人，應該很少見吧」。

日媒報導指出，儘管距離開賽還有 2 小時以上、但球場內觀眾已達 1 萬人，大谷與日本火腿時期的隊友近藤健介一同走上球場，效力大聯盟天使隊的花卷東高中學長菊池雄星也現身。

