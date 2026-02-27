經典賽／陳偉殷「隨時準備好丟球」 給半年有機會替中華隊復出

退役大聯盟左投陳偉殷獲邀協助今年經典賽中華隊備戰，今天「台日交流賽」賽前，甚至上投手丘擔任中華隊餵球投手，協助中華隊的打擊練習，他笑說：「稍微熱一下，隨時都可以準備丟。」

陳偉殷透露，之前來中華隊時，他的高中同窗、經典賽中華隊打擊教練高國輝在練習結束後就有詢問他，是否可以擔任打擊練習的餵球投手，「我跟他說可以啊，隨時跟我講我都可以，來到這裡就是要幫忙大家嘛，你叫我丟第幾組，我就丟第幾組。」

因此今天來到中華隊，面對高國輝再次詢問，陳偉殷一口答應，這也是他首次替中華隊餵球，陳偉殷笑說：「如果是打擊練習，現在隨時要丟都可以，因為投手的習慣嘛，丟球稍微熱一下就可以，但比賽就可能還要多一點時間。」

陳偉殷這樣「隨時準備好」的狀況，被媒體開玩笑問到是否可以接受緊急徵召？陳偉殷也談起2024年12強賽時的狀況，當時陳偉殷還是現役球員身分，中華隊曾詢問過他的參賽意願，但因為時間太趕，來不及調整狀況。

在該屆12強賽名單公布前，陳偉殷就曾表達有意願參賽，但未被列入名單中，中華隊直到有多位選手辭退後才再次詢問陳偉殷意願，陳偉殷解釋：「那時候只剩下一個多禮拜的時間，如果能幫助到球隊是最好，但在那情況下，幫忙打的話，如果狀況不好反而是拖累大家。」

當時陳偉殷還有意延續球員生涯，最後考量要陪伴孩子加上種種原因，2025年初決定結束球員生涯。然而被問及如果給半年的準備時間，是否還可以「復出」替中華隊參戰？陳偉殷表示：「如果半年前開始準備的話，應該可以，因為投手正常大概要三個月的時間下去準備，但現在退下來一年後的話，也是要看練習的狀況再做調整，現在頂多只是陪小朋友丟丟球這樣而已。」