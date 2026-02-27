經典賽／張育成WBC出場曲改原住民風 讚費仔具外國人Power

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊張育成新出場曲融入原住民風，今天近距離觀察台美混血好手費柴德賽前練習，也直言費爾柴德具備「外國人的power」。

世界棒球經典賽台灣隊今天在台日國際棒球交流賽迎戰日職北海道日本火腿鬥士隊，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）正式加入，但根據規定，費柴德在官辦熱身賽前僅能加入練球、不能出賽。

張育成透露，昨天費爾柴德下飛機後就到飯店跟大家打招呼，大家都很歡迎他，也關心費柴德調整時差問題，建議費爾柴德喝咖啡撐到晚上，有助調整時差。

張育成也提到，過往經驗到新球隊想要融入團隊要先記住隊友名字，目前沒有更深入的互動，主要是讓費爾柴德向隊友自我介紹，要想辦法在短時間記住大家名字是最困難的事。

張育成表示，費爾柴德的身材精壯，應該是幾乎沒有脂肪的人，飲食控制顯然做的很好，觀察賽前練習，感覺費爾柴德已經準備好了，擊球的品質很好、打出來的球很強勁，具備「外國人的power」。

張育成此次經典賽新出場曲有原住民風，昨天打擊時響起「那魯one、那魯two、那魯紅不讓」，張育成笑說，感謝聯盟幫忙，也謝謝編曲，因為是原住民，也想要在出場曲搭配原住民元素。