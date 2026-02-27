快訊

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

踩別人腳！女子北捷中山站突亮美工刀恐嚇 下秒溜進月台搭車逃逸

港媒爆劉世芳接受「賺紅錢」外甥政治獻金 內政部回應了

經典賽／張育成WBC出場曲改原住民風 讚費仔具外國人Power

中央社／ 台北27日電
張育成新出場曲融入原住民風。 聯合報系資料照
張育成新出場曲融入原住民風。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽（WBC）台灣隊張育成新出場曲融入原住民風，今天近距離觀察台美混血好手費柴德賽前練習，也直言費爾柴德具備「外國人的power」。

世界棒球經典賽台灣隊今天在台日國際棒球交流賽迎戰日職北海道日本火腿鬥士隊，台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）正式加入，但根據規定，費柴德在官辦熱身賽前僅能加入練球、不能出賽。

張育成透露，昨天費爾柴德下飛機後就到飯店跟大家打招呼，大家都很歡迎他，也關心費柴德調整時差問題，建議費爾柴德喝咖啡撐到晚上，有助調整時差。

張育成也提到，過往經驗到新球隊想要融入團隊要先記住隊友名字，目前沒有更深入的互動，主要是讓費爾柴德向隊友自我介紹，要想辦法在短時間記住大家名字是最困難的事。

張育成表示，費爾柴德的身材精壯，應該是幾乎沒有脂肪的人，飲食控制顯然做的很好，觀察賽前練習，感覺費爾柴德已經準備好了，擊球的品質很好、打出來的球很強勁，具備「外國人的power」。

張育成此次經典賽新出場曲有原住民風，昨天打擊時響起「那魯one、那魯two、那魯紅不讓」，張育成笑說，感謝聯盟幫忙，也謝謝編曲，因為是原住民，也想要在出場曲搭配原住民元素。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／看擊球品質就知道 張育成：費爾柴德準備好了

經典賽／交流賽打線出爐！古林睿煬戰火腿 宋晟睿先發首棒

經典賽／徐若熙對中華隊先發3局無失分 飆平生涯最速158公里

經典賽／張育成打二棒效果佳 中華完整火力到宮崎才能見真章

相關新聞

經典賽／交流賽打線出爐！古林睿煬戰火腿 宋晟睿先發首棒

中華隊昨天以0：4遭到軟銀隊完封，今天繼續在台北大巨蛋過招日職球隊，此役面對火腿隊的先發打線出爐，宋晟睿擔任先發中外野手...

經典賽／看擊球品質就知道 張育成：費爾柴德準備好了

費爾柴德（Stuart Fairchild）今天正式加入中華隊練球，成為今天團隊的一大亮點，張育成今天看了他的打擊練習，...

經典賽／陳偉殷幫餵球！ 費爾柴德：打起來像在場上對決

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天晚上抵台向經典賽中華隊報到，今天台日交流賽賽正式現身台北大巨...

經典賽／陳偉殷「隨時準備好丟球」 給半年有機會替中華隊復出

退役大聯盟左投陳偉殷獲邀協助今年經典賽中華隊備戰，今天「台日交流賽」賽前，甚至上投手丘擔任中華隊餵球投手，協助中華隊的打...

經典賽／少了龍恩責任更重？ 費爾柴德：只有我可以給自己壓力

台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）初次造訪台灣，為下周開打的世界棒球經典賽（WBC）做準備，從昨天...

經典賽／與費仔初寒暄 曾豪駒自介：我叫豆豆龍

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天加入中華隊，總教練曾豪駒與他碰面打招呼，他稱呼費爾柴德「St...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。