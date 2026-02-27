快訊

經典賽／少了龍恩責任更重？ 費爾柴德：只有我可以給自己壓力

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
費爾柴德（Stuart Fairchild）加入中華隊練習第一天，與過去就有交情的林家正（左）互動。記者余承翰／攝影
費爾柴德（Stuart Fairchild）加入中華隊練習第一天，與過去就有交情的林家正（左）互動。記者余承翰／攝影

台美混血球員費爾柴德Stuart Fairchild）初次造訪台灣，為下周開打的世界棒球經典賽（WBC）做準備，從昨天下飛機開始就受到台灣球迷和媒體的高度關注，費爾柴德直呼，跟過往接受採訪的陣仗完全不同，但也感到十分興奮。

費爾柴德將披上中華隊戰袍參與本屆經典賽，也是因為這次機會，讓他首次來到母親出生的地方，昨天抵達台灣後，就感受到球迷的熱情，今天他現身台北大巨蛋加入球隊賽前練習，也吸引大批媒體採訪。

費爾柴德（Stuart Fairchild）參與中華隊賽前打擊練習。記者余承翰／攝影
費爾柴德（Stuart Fairchild）參與中華隊賽前打擊練習。記者余承翰／攝影

費爾柴德表示，過去雖有不少媒體採訪的經驗，但今天是完全不同陣仗，感覺很興奮。在另一名混血好手在龍恩（Jonathan Long）因傷退出後，費爾柴德無論在場上、場下都受到更多的關注，預計在比賽中的責任也會更重。

然而費爾柴德沒有因此而感受到壓力，他表示：「只有我自己可以給自己壓力，我就是來這裡享受棒球、來這裡打棒球，希望能夠做到最好，讓台灣的球迷感到驕傲。」

今天來到球場後，是費爾柴德首次和中華隊現有陣容中的全體隊職員相見歡，他提到，「大家都很歡迎我，每一位選手看起來人都很好。」

經典賽 Jonathan Long Stuart Fairchild 費爾柴德 中華隊

相關新聞

經典賽／交流賽打線出爐！古林睿煬戰火腿 宋晟睿先發首棒

中華隊昨天以0：4遭到軟銀隊完封，今天繼續在台北大巨蛋過招日職球隊，此役面對火腿隊的先發打線出爐，宋晟睿擔任先發中外野手...

經典賽／看擊球品質就知道 張育成：費爾柴德準備好了

費爾柴德（Stuart Fairchild）今天正式加入中華隊練球，成為今天團隊的一大亮點，張育成今天看了他的打擊練習，...

經典賽／陳偉殷替他餵球 費爾柴德：打起來像在場上對決

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天晚上抵台向經典賽中華隊報到，今天台日交流賽賽正式現身台北大巨...

經典賽／少了龍恩責任更重？ 費爾柴德：只有我可以給自己壓力

台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）初次造訪台灣，為下周開打的世界棒球經典賽（WBC）做準備，從昨天...

經典賽／與費仔初寒暄 曾豪駒自介：我叫豆豆龍

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天加入中華隊，總教練曾豪駒與他碰面打招呼，他稱呼費爾柴德「St...

經典賽／龍恩想打但需長遠考量 坦言「飛越整個地球去復健」不合理

台美混血好手龍恩（Jonathan Long）因傷在昨天退出中華隊，無緣出戰世界棒球經典賽，他說自己當然想去，但面臨嚴苛...

