經典賽／陳偉殷替他餵球 費爾柴德：打起來像在場上對決

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天加入中華隊，在台北大巨蛋內參與打擊練習。記者余承翰／攝影
台美混血好手費爾柴德Stuart Fairchild）昨天晚上抵台向經典賽中華隊報到，今天台日交流賽賽正式現身台北大巨蛋參與球隊練習，在打擊練習時甚至是由退役大聯盟左投陳偉殷親自餵球，陳偉殷直呼，「有點像回到以前在美國丟比賽時遇到的那種打者。」

費爾柴德今天下午穿上中華隊的練習衣參與賽前打擊練習，他透露，昨天搭了15小時的飛機來到台灣，原本不確定自己的狀況會是如何，但打起來意外感覺滿好的，而打擊練習時，替他餵球的就是陳偉殷。

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天加入中華隊，在台北大巨蛋內參與打擊練習前，由陳偉殷（圖）擔任餵球投手。記者余承翰／攝影
費爾柴德表示，自己成長的過程有看過一點陳偉殷的比賽，知道他是非常出色的投手，平時不會有太多機會能讓在大聯盟有如此成就的選手來投打擊練習，陳偉殷在餵球時，打起來很像真正在場上對決的感覺。

陳偉殷這次來協助中華隊，今天首次擔任餵球投手，談起和面對費爾柴德的感覺，他認為，費爾柴德的揮棒速度、擊球仰角都很好，擊球掌握度也非常好，「要怎麼講，有點回到以前在美國丟比賽時遇到的那種打者，所以滿期待的。」

陳偉殷指出，費爾柴德並非身材「大隻」、非常有力的一種打者，「他的身材在美國來講算是比較中型，但他的揮棒速度其實很有power（力量），滿期待他在比賽中的表現。」

有費爾柴德加入這次經典賽中華隊陣容，陳偉殷認為，他對中華隊將是一個很大的助力，並看好他能在今年球季再次登上大聯盟，「大家都知道他守備其實非常好，速度也非常快，尤其以他這種型來講，其實大聯盟滿需要的，滿期待再看到他上大聯盟，也期待他在這次比賽有很好的表現。」

