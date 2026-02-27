快訊

經典賽／看擊球品質就知道 張育成：費爾柴德準備好了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張育成。記者余承翰／攝影
張育成。記者余承翰／攝影

費爾柴德Stuart Fairchild）今天正式加入中華隊練球，成為今天團隊的一大亮點，張育成今天看了他的打擊練習，大讚擊球品質，「他已經準備好了！」

在龍恩（Jonathan Long）退出後，費爾柴德成為此次經典賽中華隊唯一美籍戰力，他在昨天深夜抵達台灣，今天穿上Team Taiwan練習衣加入團隊練球。

張育成表示，費爾柴德昨天下飛機後就來與大家打招呼，自己也是很熱烈歡迎他，像是關心他時差調得怎樣、有沒有記住大家名字了，「這是最難的部分，不可能一下就記得很多人，我在美國時也是這樣。」他向費爾柴德自介「Yu」，「大家也是都叫我Yu。」

賽前看費爾柴德打擊練習，張育成表示：「看他的擊球品質，感覺他已經準備好了。」更笑答：「今天應該就可以上了，開玩笑啦！」他也誇讚費爾柴德雖然看起來瘦瘦，但身材很精壯，「看他forearm（前臂）滿粗的，他也是那種沒有脂肪的，飲控很好。」

