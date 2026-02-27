經典賽／因龍恩退賽遭台灣球迷「出征」 小熊大物關社群帳號

小熊隊體系的台美混血好手龍恩（Jonathon Long）因手肘受傷，原定代表中華隊打經典賽的計畫取消。小熊大物游擊手羅哈斯（Jefferson Rojas）的社群帳號昨天遭大量台灣網友出征，目前已設定不公開。

日前春訓比賽時，羅哈斯傳球傳偏，讓守一壘的龍恩與跑者相撞，導致左手肘受傷，加上復原進度比預期的還慢，昨天確定辭退中華隊。

辭退消息曝光後，羅哈斯的Threads湧入大量台灣網友留言謾罵，指責他害龍恩受傷，還有人使用種族歧視字眼；也有不少理性台灣球迷呼籲停止攻擊。

現年20歲的羅哈斯目前是小熊農場排名第3的潛力新秀，他春訓手感火燙，今天面對天使隊2打數，擊出一支二壘安打，還有1保送，春訓打擊率0.333、OPS值1.096。