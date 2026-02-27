經典賽／與費仔初寒暄 曾豪駒自介：我叫豆豆龍

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天加入中華隊，總教練曾豪駒與他碰面打招呼，他稱呼費爾柴德「Stu」，至於費爾柴德如何叫他？曾總笑說：「我跟他說，我叫豆豆龍。」

費爾柴德昨天抵台，今天現身台北大巨蛋，穿上Team Taiwan球衣加入練球，成為今天現場的一大亮點。

曾豪駒表示，目前只有跟他初步寒暄，希望他把最好的一面貢獻出來，大家共同努力，打出最好成績。至於兩人還聊了什麼？他笑說：「我英文不太好⋯。」

曾豪駒曾在2024年與他見過面，當時印象是身材不高大但很精實，爆發力也很好，過往看過他的打擊影片，數據呈現也不錯，打擊現況則需等打擊練習、實際比賽再來觀察。

曾豪駒表示，會與他了解他的想法，參與這次比賽希望怎樣展現自己，「希望他進來先把自己想做的做好，照自己的節奏去準備。」

費爾柴德外野三個位置都能守，中華隊設定中外野為主，儘管報到時間較晚、與隊友們陌生，但曾豪駒認為大家進來團隊，共同目標都是打出更好成績，看怎樣從容將自己的東西展現出來。

經典賽

