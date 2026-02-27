經典賽／交流賽打線出爐！古林睿煬戰火腿 宋晟睿先發首棒

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台日交流賽中華隊出戰火腿，由古林睿煬先發面對東家。 聯合報系資料照
中華隊昨天以0：4遭到軟銀隊完封，今天繼續在台北大巨蛋過招日職球隊，此役面對火腿隊的先發打線出爐，宋晟睿擔任先發中外野手、第一棒出賽。

中華隊備戰世界棒球經典賽，明天下午就將前往日本宮崎，進入官方行程，今天是在台灣的最後一天調整機會，由古林睿煬先發面對東家。

中華隊因龍恩缺賽，今天將決定遞補人選，此役由不在初版30人名單的宋晟睿先發出賽。

中華隊先發打線

第一棒 宋晟睿 中外野手

第二棒 張育成 三壘手

第三棒 陳傑憲 右外野手

第四棒 林安可 指定打擊

第五棒 吳念庭 一壘手

第六棒 江坤宇 游擊手

第七棒 林家正 捕手

第八棒 林子偉 二壘手

第八棒 陳晨威 左外野手

先發投手 古林睿煬

經典賽

