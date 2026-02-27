經典賽／交流賽打線出爐！古林睿煬戰火腿 宋晟睿先發首棒

中華隊昨天以0：4遭到軟銀隊完封，今天繼續在台北大巨蛋過招日職球隊，此役面對火腿隊的先發打線出爐，宋晟睿擔任先發中外野手、第一棒出賽。

中華隊備戰世界棒球經典賽，明天下午就將前往日本宮崎，進入官方行程，今天是在台灣的最後一天調整機會，由古林睿煬先發面對東家。

中華隊因龍恩缺賽，今天將決定遞補人選，此役由不在初版30人名單的宋晟睿先發出賽。

中華隊先發打線

第一棒 宋晟睿 中外野手

第二棒 張育成 三壘手

第三棒 陳傑憲 右外野手

第四棒 林安可 指定打擊

第五棒 吳念庭 一壘手

第六棒 江坤宇 游擊手

第七棒 林家正 捕手

第八棒 林子偉 二壘手

第八棒 陳晨威 左外野手

先發投手 古林睿煬