經典賽／花蓮北中南預賽4場全直播 中華隊開轟就送Q幣

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府將在WBC經典賽中華隊預賽期間，在北中南三地同步舉辦直播派對。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府將在WBC經典賽中華隊預賽期間，在北中南三地同步舉辦直播派對。圖／花蓮縣政府提供

世界棒球經典賽（WBC）即將登場，預計掀起一波全民棒球熱。花蓮縣政府在北中南三區同步直播，還結合花蓮好Q的數位Q幣，中華隊全壘打、安打就發送，獲勝更有10萬元Q幣；花蓮市公所也與遠百花蓮站合作，預賽4場場場轉播。

WBC小組預賽中華隊將於5日對上澳洲、6日對日本、7日對捷克、8日對南韓。花蓮縣府在北區的花蓮市東大門夜市共融廣場、中區光復鄉公所前，及南區玉里鎮藝文中心同步直播，邀請民眾一起為中華隊熱血應援。

縣府表示，這次首創「依中華隊表現發Q幣」互動任務，6日晚間6時對日本，及8日上午11時對韓國，中華隊有全壘打就發5萬元Q幣、安打1萬元Q幣、中場3萬元Q幣、獲勝再發10萬元Q幣。

縣府表示，4場直播派對除了戶外即時轉播，還規畫摸彩及餐飲兌換活動，摸彩最大獎為平板電腦。

北區中午時段有市集、晚間串聯東大門夜市提供小吃兌換；中區及南區中午、晚間均供應點心及飲料，現場發放應援加油棒，數量有限兌完為止，另有「棒球9宮格」及「樂樂打擊」親子互動體驗，闖關成功發送限量小禮物。

花蓮市公所向來支持並推廣體育活動，延續前年世界12強棒球賽戶外轉播成功經驗，3月5日起在遠百花蓮店建林廣場舉辦WBC戶外轉播應援活動。

市長魏嘉彥表示，棒球是台灣的國球，12強奪冠感動至今讓人難忘，這次再次取得ELTA愛爾達電視公播權，4場預賽或是晉級後賽事都會完整轉播，讓市民在地就能享受國際級賽事氛圍。

同樣熱愛運動的縣議員魏嘉賢說，WBC中華隊名單中的張奕、莊陳仲敖都是花蓮子弟，歡迎民眾一起愛花蓮、愛棒球，同來加油打氣。

配合市公所直播派對，遠百花蓮店規畫集結特色美食與人氣小吃的強棒市集，民眾穿著任一棒球相關服飾，可到現場服務台免費兌換小點心，每場次限量50份，送完為止。

花蓮市公所與遠百花蓮店合作，WBC經典賽中華隊賽事，場場戶外轉播。圖／市公所提供
花蓮市公所與遠百花蓮店合作，WBC經典賽中華隊賽事，場場戶外轉播。圖／市公所提供
花蓮市公所取得愛爾達電視公播權，WBC中華隊預賽及晉級後賽事，將與遠百花蓮店合作，場場戶外轉播。圖／市公所提供
花蓮市公所取得愛爾達電視公播權，WBC中華隊預賽及晉級後賽事，將與遠百花蓮店合作，場場戶外轉播。圖／市公所提供

經典賽

