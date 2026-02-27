經典賽／從林家正口中聽見台灣熱情 費爾柴德：身體準備好了

快訊

中央社／ 台北27日電
效力美國職棒大聯盟克里夫蘭守護者隊的台美混血好手「費仔」費柴德（Stuart Fairchild）（左）26日晚間搭機抵台，在機場開心收下中職吉祥物「歐告」娃娃。中央社
台美混血好手費爾柴德現身台北大巨蛋，準備參與世界棒球經典賽（WBC）台灣隊集訓，他很遺憾無緣跟同為混血好手的龍一起奮戰，但也期待加入捕手林家正形容的熱情台灣隊。

效力美國職棒大聯盟（MLB）克里夫蘭守護者隊的費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天搭機抵台，今天到球場與台灣隊會合訓練，費爾柴德表示，自己沒有時差問題，很早就醒來，「我的身體準備好了。」

中華職棒會長蔡其昌除了歡迎費爾柴德到來，也呼籲台灣球迷不要太過熱情導致推擠、受傷，「我們已經傷了一員大將龍恩（Jonathon Long）。」

效力美職芝加哥小熊隊體系的龍恩，因為春訓守備撞傷手肘，辭退經典賽。

談到龍的傷勢，費爾柴德說「我有看到影片，真的太可惜了，不好的時間點。我還沒見過龍恩，但他看起來是很棒的人，很期待能夠跟他在WBC一起比賽，衷心祝福他早日康復。」

目前台灣隊成員中，費爾柴德曾與捕手林家正一起為亞利桑那響尾蛇隊效力，林家正一直宣傳台灣球迷的熱情及在此地打球的快樂，吸引了費爾柴德的注意，「這對我（加入台灣隊）影響很大。」

另外費爾柴德也知道野手張育成曾在克里夫蘭守護者隊效力，但昨晚到飯店才第1次見到其他隊友。

