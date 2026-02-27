快訊

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

教學／Google Chrome越用越慢？5個設定「大掃除」讓瀏覽器立刻回春

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／費仔抵台遇團團包圍 蔡其昌呼籲：給他一點空間

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天抵台，一下飛機馬上就遭遇民眾包圍，甚至推擠要簽名。記者黃仲明／攝影
費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天抵台，一下飛機馬上就遭遇民眾包圍，甚至推擠要簽名。記者黃仲明／攝影

費爾柴德Stuart Fairchild）昨天抵台，一下飛機馬上就遭遇民眾包圍，甚至推擠要簽名，中職會長蔡其昌今天與他一起出席活動，也忍不住呼籲：「稍微給他一點空間」，更直言萬一受傷就得不償失了。

中華隊首度獲得美籍戰力參戰經典賽，費爾柴德昨天晚上搭機抵台，不少球迷鎖定他的抵台班機到場等候，一見到他就上前團團包圍，直接把球塞到面前要簽名，危險且失禮場面，讓人看了捏把冷汗。

費爾柴德（左二）將加入2026 WBC中華隊，搭乘華航班機返台。記者黃仲明／攝影
費爾柴德（左二）將加入2026 WBC中華隊，搭乘華航班機返台。記者黃仲明／攝影

蔡其昌表示，知道球迷的熱情，但要呼籲給他一點空間，「不要看到就蜂擁而上，萬一受傷就得不償失，我們已經少了一個大將、一個砲手。」

蔡其昌今天在活動上也以英文向費爾柴德喊話：「I love you！Ｗelcome home！」他表示，感謝費爾柴德願意把母親的家當成自己的家，接受Team Taiwan的邀請，成為球隊重要的一份子，自己代表Team Taiwan表達歡迎他的加入。

費爾柴德、中職會長蔡其昌今天一起出席活動。記者陳宛晶／攝影
費爾柴德、中職會長蔡其昌今天一起出席活動。記者陳宛晶／攝影

費爾柴德、中職會長蔡其昌今天一起出席活動。記者陳宛晶／攝影
費爾柴德、中職會長蔡其昌今天一起出席活動。記者陳宛晶／攝影

經典賽 Stuart Fairchild 中華隊 費爾柴德

延伸閱讀

經典賽／蔡其昌證實小熊來電婉拒 龍恩無法100%健康出賽

賴清德見證黨團三長宣誓 蔡其昌：總統謙卑檢討願到立院國情報告

軍購特別條例付委 蔡其昌喊快過：跟美方談展延發價書才有底氣

中職／台灣職棒觀賽體驗僅60分 蔡其昌盼未來「北中南都有蛋」

相關新聞

經典賽／龍恩想打但需長遠考量 坦言「飛越整個地球去復健」不合理

台美混血好手龍恩（Jonathan Long）因傷在昨天退出中華隊，無緣出戰世界棒球經典賽，他說自己當然想去，但面臨嚴苛...

經典賽／將故事寫成我們 費爾柴德想讓台灣球迷驕傲：目標是冠軍

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天正式加入中華隊練球，對於中華隊有強烈認同感的他，直言此行目標...

經典賽／原本期待攜手龍恩 費爾柴德：受傷發生在不幸時間點

中華隊本屆世界棒球經典賽美籍戰力在昨天確定少一人，龍恩（Jonathon Long）因傷退出，費爾柴德（Stuart F...

經典賽／費爾柴德初聞「費仔」喊喜歡 晚餐計畫要吃鼎泰豐

費爾柴德（Stuart Fairchild）因世界棒球經典賽助陣中華隊，踏足版圖首度解鎖台灣，在台灣的唯一完整一天，他已...

經典賽／費仔抵台遇團團包圍 蔡其昌呼籲：給他一點空間

費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天抵台，一下飛機馬上就遭遇民眾包圍，甚至推擠要簽名，中職會長蔡其昌今天與他...

經典賽／用100%力量丟球 徐若熙用表現告訴學長「我準備好了」

軟銀隊25歲台灣投手徐若熙，同時也是本屆經典賽中華隊重要的先發戰力，今天在「台日棒球國際交流賽」以軟銀隊身份對決中華隊，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。