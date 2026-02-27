聽新聞
經典賽／費仔抵台遇團團包圍 蔡其昌呼籲：給他一點空間
費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天抵台，一下飛機馬上就遭遇民眾包圍，甚至推擠要簽名，中職會長蔡其昌今天與他一起出席活動，也忍不住呼籲：「稍微給他一點空間」，更直言萬一受傷就得不償失了。
中華隊首度獲得美籍戰力參戰經典賽，費爾柴德昨天晚上搭機抵台，不少球迷鎖定他的抵台班機到場等候，一見到他就上前團團包圍，直接把球塞到面前要簽名，危險且失禮場面，讓人看了捏把冷汗。
蔡其昌表示，知道球迷的熱情，但要呼籲給他一點空間，「不要看到就蜂擁而上，萬一受傷就得不償失，我們已經少了一個大將、一個砲手。」
蔡其昌今天在活動上也以英文向費爾柴德喊話：「I love you！Ｗelcome home！」他表示，感謝費爾柴德願意把母親的家當成自己的家，接受Team Taiwan的邀請，成為球隊重要的一份子，自己代表Team Taiwan表達歡迎他的加入。
