快訊

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

教學／Google Chrome越用越慢？5個設定「大掃除」讓瀏覽器立刻回春

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／費爾柴德初聞「費仔」喊喜歡 晚餐計畫要吃鼎泰豐

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
費爾柴德、中職會長蔡其昌今天一起出席活動。記者陳宛晶／攝影
費爾柴德、中職會長蔡其昌今天一起出席活動。記者陳宛晶／攝影

費爾柴德（Stuart Fairchild）因世界棒球經典賽助陣中華隊，踏足版圖首度解鎖台灣，在台灣的唯一完整一天，他已安排行程，今天計畫前往台北101、鼎泰豐。

費爾柴德的母親來自台灣，但12歲就移民美國，費爾柴德則是本身從未到過台灣，昨天晚上第一次站在媽媽的家鄉土地上。

費爾柴德坦言，媽媽在12歲就到美國，連她自己都忘了很多中文，「我以為能跟她學一些，但並沒有，所以我幾乎不會中文。」他會的中文僅止於「你好」。

台灣球迷稱他「費仔」，費爾柴德初聞這個綽號，笑說「我喜歡」，至於喜歡球迷或隊友如何稱呼他？他給出自己的答案，「都可以，大多數人都叫我Stu，不過Fairchild也行，Feizai也行，隨便你叫我什麼都行。」

中華隊今天將在台北大巨蛋面對日職火腿隊，明天下午就要搭機前往日本宮崎，今天將是費爾柴德在台灣的唯一完整一天，他表示，「我打算去台北 101，去觀景台看看城市風景，然後晚上要去鼎泰豐吃晚餐。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／將故事寫成我們 費爾柴德想讓台灣球迷驕傲：目標是冠軍

經典賽／林安可、陳柏毓返台備戰 費爾柴德晚間抵台

經典賽／徐若熙台日交流賽先發對抗中華隊 曾豪駒觀察狀況

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

相關新聞

經典賽／龍恩想打但需長遠考量 坦言「飛越整個地球去復健」不合理

台美混血好手龍恩（Jonathan Long）因傷在昨天退出中華隊，無緣出戰世界棒球經典賽，他說自己當然想去，但面臨嚴苛...

經典賽／將故事寫成我們 費爾柴德想讓台灣球迷驕傲：目標是冠軍

台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）今天正式加入中華隊練球，對於中華隊有強烈認同感的他，直言此行目標...

經典賽／原本期待攜手龍恩 費爾柴德：受傷發生在不幸時間點

中華隊本屆世界棒球經典賽美籍戰力在昨天確定少一人，龍恩（Jonathon Long）因傷退出，費爾柴德（Stuart F...

經典賽／費爾柴德初聞「費仔」喊喜歡 晚餐計畫要吃鼎泰豐

費爾柴德（Stuart Fairchild）因世界棒球經典賽助陣中華隊，踏足版圖首度解鎖台灣，在台灣的唯一完整一天，他已...

經典賽／費仔抵台遇團團包圍 蔡其昌呼籲：給他一點空間

費爾柴德（Stuart Fairchild）昨天抵台，一下飛機馬上就遭遇民眾包圍，甚至推擠要簽名，中職會長蔡其昌今天與他...

經典賽／用100%力量丟球 徐若熙用表現告訴學長「我準備好了」

軟銀隊25歲台灣投手徐若熙，同時也是本屆經典賽中華隊重要的先發戰力，今天在「台日棒球國際交流賽」以軟銀隊身份對決中華隊，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。