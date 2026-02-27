經典賽／費爾柴德初聞「費仔」喊喜歡 晚餐計畫要吃鼎泰豐

費爾柴德（Stuart Fairchild）因世界棒球經典賽助陣中華隊，踏足版圖首度解鎖台灣，在台灣的唯一完整一天，他已安排行程，今天計畫前往台北101、鼎泰豐。

費爾柴德的母親來自台灣，但12歲就移民美國，費爾柴德則是本身從未到過台灣，昨天晚上第一次站在媽媽的家鄉土地上。

費爾柴德坦言，媽媽在12歲就到美國，連她自己都忘了很多中文，「我以為能跟她學一些，但並沒有，所以我幾乎不會中文。」他會的中文僅止於「你好」。

台灣球迷稱他「費仔」，費爾柴德初聞這個綽號，笑說「我喜歡」，至於喜歡球迷或隊友如何稱呼他？他給出自己的答案，「都可以，大多數人都叫我Stu，不過Fairchild也行，Feizai也行，隨便你叫我什麼都行。」

中華隊今天將在台北大巨蛋面對日職火腿隊，明天下午就要搭機前往日本宮崎，今天將是費爾柴德在台灣的唯一完整一天，他表示，「我打算去台北 101，去觀景台看看城市風景，然後晚上要去鼎泰豐吃晚餐。」