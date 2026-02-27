快訊

經典賽／原本期待攜手龍恩 費爾柴德：受傷發生在不幸時間點

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
費爾柴德。記者陳宛晶／攝影
費爾柴德。記者陳宛晶／攝影

中華隊本屆世界棒球經典賽美籍戰力在昨天確定少一人，龍恩（Jonathon Long）因傷退出，費爾柴德（Stuart Fairchild）對此也表示遺憾，「原本很期待和他一起打球。」

中華隊過去5屆經典賽不曾納入美籍戰力，本屆首度召集龍仔、費仔加入，可惜臨到比賽開打前夕，龍恩確定因手肘復原狀況不如預期而退出。

費爾柴德昨天抵台，面對接機的中職後勤人員，就開口詢問龍恩的狀況，得知他必須退賽消息。費爾柴德表示，「我有看到他受傷的影片，那真的發生在一個很不幸的時間點。」

費爾柴德提到，龍恩是個很棒的人，原本很期待和他一起打球，「但現在只希望他一切順利，能夠早日康復。」

