快訊

北市醫美診所槍擊 明仁會槍手犯案動機曝、北檢聲押禁見

經典賽／龍恩想打但需長遠考量 坦言「飛越整個地球去復健」不合理

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台美混血好手龍恩因手傷退出經典賽。 截圖自龍恩IG
台美混血好手龍恩因手傷退出經典賽。 截圖自龍恩IG

台美混血好手龍恩（Jonathan Long）因傷在昨天退出中華隊，無緣出戰世界棒球經典賽，他說自己當然想去，但面臨嚴苛的時間壓力，比起橫跨整個地球飛去會合，卻不知道自己能不能揮棒，留在小熊復健會是更合理的選擇。

龍恩日前在大聯盟熱身賽與跑者擦撞，造成手肘痠痛，儘管傷勢並不嚴重，但復原進度不如預期，小熊教頭康索（Craig Counsell）今天透露，他目前仍在恢復中，揮棒時還是有一些痠痛。

龍恩表示，「我必須思考，以長期來說怎樣做會最好，我當然會想去，但我們更傾向不該在如此嚴苛的時間表下去硬撐。」

龍恩理性分析，跟待在小熊恢復傷勢相比，如果要打經典賽，「飛越整個地球去和中華隊會合，卻根本不知道自己能不能揮棒，和團隊在一起卻可能只能復健，這根本沒有道理。」他表示，「要為賽季做好準備，更重要的是完全恢復健康。」

小熊因一壘手奧斯丁（Tyler Austin）膝蓋傷情出現，龍恩的角色更顯關鍵，有望爭取從大聯盟開季，他對此表示，「我無法控制外在因素，只會專注在我能控制的事情上，盡力打出好的春訓表現。」

經典賽

延伸閱讀

影／WBC中華隊混血戰力費爾柴德抵台 中職送上吉祥物接機

經典賽／中華隊遭軟銀完封 曾豪駒指擊球準確度落差

經典賽／徐若熙繳春訓以來最佳表現 軟銀教頭：日本隊強勁對手

經典賽／小久保裕紀點名關注陳傑憲 盼張峻瑋WBC磨經驗

相關新聞

經典賽／龍恩想打但需長遠考量 坦言「飛越整個地球去復健」不合理

台美混血好手龍恩（Jonathan Long）因傷在昨天退出中華隊，無緣出戰世界棒球經典賽，他說自己當然想去，但面臨嚴苛...

中華隊對戰軟銀鷹 王貞治「交棒」辜仲諒

由中國信託商業銀行冠名贊助「二○二六中國信託六十周年台日棒球國際交流賽」，第二場賽事昨登場，由去年日本職棒總冠軍福岡軟銀...

經典賽／用100%力量丟球 徐若熙用表現告訴學長「我準備好了」

軟銀隊25歲台灣投手徐若熙，同時也是本屆經典賽中華隊重要的先發戰力，今天在「台日棒球國際交流賽」以軟銀隊身份對決中華隊，...

影／WBC中華隊混血戰力費爾柴德抵台 中職送上吉祥物接機

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於下周開打，中華隊首戰將在3月5日中午於東京巨蛋對決澳洲隊。中華隊今年首次納入混血戰...

經典賽／中華隊遭軟銀完封 曾豪駒指擊球準確度落差

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天遭日本職業棒球福岡軟銀鷹隊以0比4完封，中華隊總教練曾豪駒指雙方落差在「擊球準確度」，...

經典賽／徐若熙繳春訓以來最佳表現 軟銀教頭：日本隊強勁對手

25歲投手徐若熙本周隨日職軟銀隊返台參與交流賽，今天以軟銀隊選手身份登板對決經典賽中華隊，繳出先發3局的好投，軟銀隊總教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。