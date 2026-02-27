聽新聞
中華隊對戰軟銀鷹 王貞治「交棒」辜仲諒

聯合報／ 記者藍宗標／台北報導
「世界全壘打王」王貞治（右五）、中華棒協理事長辜仲諒（右四）、台北市體育局長游竹萍（左五）、中華職棒會長蔡其昌（右三）、中國銀行資本市場執行長許俊仁（左二）和中華隊教練彭政閔（左六）合影。圖／中國信託銀行提供
由中國信託商業銀行冠名贊助「二○二六中國信託六十周年台日棒球國際交流賽」，第二場賽事昨登場，由去年日本職棒總冠軍福岡軟銀鷹隊對陣中華隊，「世界全壘打王」王貞治在中華棒球協會理事長辜仲諒力邀之下再度訪台，偕同台北市體育局局長游竹萍、中華職棒會長蔡其昌，以及中信銀行資本市場執行長許俊仁參加開球儀式。

王貞治賽前觀看中華隊、軟銀練習，並到中華隊休息室為選手加油打氣。他強調能穿上中華隊球衣，就代表實力優秀，期待大家到東京比賽，和日本一起前進美國複賽。也期待台日棒球交流愈來愈密切。

開球儀式由王貞治將手套與棒球交予辜仲諒，由辜仲諒代為開球，象徵傳承接棒。為誠摯感謝王貞治來台參與盛會，辜仲諒致贈木雕大師陳啓村球棒木雕作品，圖案設計融合梅花、櫻花及玉山、富士山等國花與著名地景，象徵台日友好。

王貞治也回贈親筆題字寫下「氣力」二字的簽名板，這是他一直以來的座右銘，象徵堅韌毅力與永不放棄的棒球精神，鼓勵辜仲諒持續扮演台灣棒球領頭羊，帶領台灣棒球更上一層樓。

辜仲諒表示，王貞治當時預言，大巨蛋將成為台灣棒球轉捩點，中華隊果然不負眾望，前年勇奪世界十二強賽冠軍，期待中華隊傳承王貞治「永不放棄」的精神，在世界棒球經典賽再創佳績。Home Run Taiwan臉書粉絲團

經典賽 王貞治 中華職棒 日本職棒

