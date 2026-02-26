聽新聞
影／WBC中華隊混血戰力費爾柴德抵台 中職送上吉祥物接機

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
費爾柴德今晚搭乘華航班機返台，入境時受到大批粉絲歡迎。記者黃仲明／攝影
費爾柴德今晚搭乘華航班機返台，入境時受到大批粉絲歡迎。記者黃仲明／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於下周開打，中華隊首戰將在3月5日中午於東京巨蛋對決澳洲隊。中華隊今年首次納入混血戰力，目前效力於美國職棒克里夫蘭守護者隊的台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）今晚9時59分搭乘華航CI-35航班自鳳凰城飛抵桃機，華航安排地勤獻花，感謝費爾柴德返台為中華隊出賽。

費爾柴德今晚抵台時，中華職棒大聯盟會長蔡其昌派員到場接機並送上還沒量產的吉祥物「歐告」娃娃，中華航空公司則由地勤人員代表獻花歡迎。雖然班機資訊並未公開，仍有許多球迷守候在桃機二航廈入境大廳，費爾柴德也親切地為球迷簽名，隨後搭乘中華職棒大聯盟安排的座車離開機場。

29歲的費爾柴德美國出生，母親來自台灣，在經典賽的資格認定下，得以披上中華隊戰袍參賽，也是中華隊首次有混血戰力加入，生涯在大聯盟出賽277場，去年底與守護者隊簽下小聯盟合約、附帶大聯盟春訓邀約。

本屆中華隊找來兩名台美混血好手助陣，原訂明天現身台北大巨蛋首次加入中華隊訓練的龍恩（Jonathon Long）因傷確定退出本屆世界棒球經典賽，小熊教練團發現他的手部痠痛感持續，這樣的狀況會導致無法100%健康出賽，基於健康考量確定無法參賽。

費爾柴德（右）將加入2026 WBC中華隊，今晚搭乘華航班機返台，華航安排地勤獻花。記者黃仲明／攝影
費爾柴德（右）將加入2026 WBC中華隊，今晚搭乘華航班機返台，華航安排地勤獻花。記者黃仲明／攝影
費爾柴德（左二）將加入2026 WBC中華隊，今晚搭乘華航班機返台。記者黃仲明／攝影
費爾柴德（左二）將加入2026 WBC中華隊，今晚搭乘華航班機返台。記者黃仲明／攝影
費爾柴德（中）將加入2026 WBC中華隊，今晚搭乘華航班機返台，華航安排地勤獻花，中華職棒大聯盟會長蔡其昌派員到場接機並送上還沒量產的吉祥物「歐告」娃娃。記者黃仲明／攝影
費爾柴德（中）將加入2026 WBC中華隊，今晚搭乘華航班機返台，華航安排地勤獻花，中華職棒大聯盟會長蔡其昌派員到場接機並送上還沒量產的吉祥物「歐告」娃娃。記者黃仲明／攝影
費爾柴德入境時受到大批粉絲歡迎，他大方簽名。記者黃仲明／攝影
費爾柴德入境時受到大批粉絲歡迎，他大方簽名。記者黃仲明／攝影
目前效力於美國職棒克里夫蘭守護者隊的台美混血外野手費爾柴德今晚返台，將加入2026 WBC中華隊，中華職棒大聯盟會長蔡其昌派員到場接機並送上還沒量產的吉祥物「歐告」娃娃。記者黃仲明／攝影
目前效力於美國職棒克里夫蘭守護者隊的台美混血外野手費爾柴德今晚返台，將加入2026 WBC中華隊，中華職棒大聯盟會長蔡其昌派員到場接機並送上還沒量產的吉祥物「歐告」娃娃。記者黃仲明／攝影

