影／WBC中華隊混血戰力費爾柴德抵台 中職送上吉祥物接機

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於下周開打，中華隊首戰將在3月5日中午於東京巨蛋對決澳洲隊。中華隊今年首次納入混血戰力，目前效力於美國職棒克里夫蘭守護者隊的台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）今晚9時59分搭乘華航CI-35航班自鳳凰城飛抵桃機，華航安排地勤獻花，感謝費爾柴德返台為中華隊出賽。

費爾柴德今晚抵台時，中華職棒大聯盟會長蔡其昌派員到場接機並送上還沒量產的吉祥物「歐告」娃娃，中華航空公司則由地勤人員代表獻花歡迎。雖然班機資訊並未公開，仍有許多球迷守候在桃機二航廈入境大廳，費爾柴德也親切地為球迷簽名，隨後搭乘中華職棒大聯盟安排的座車離開機場。

29歲的費爾柴德美國出生，母親來自台灣，在經典賽的資格認定下，得以披上中華隊戰袍參賽，也是中華隊首次有混血戰力加入，生涯在大聯盟出賽277場，去年底與守護者隊簽下小聯盟合約、附帶大聯盟春訓邀約。