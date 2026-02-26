聽新聞
0:00 / 0:00
影／WBC中華隊混血戰力費爾柴德抵台 中職送上吉祥物接機
2026年世界棒球經典賽（WBC）將於下周開打，中華隊首戰將在3月5日中午於東京巨蛋對決澳洲隊。中華隊今年首次納入混血戰力，目前效力於美國職棒克里夫蘭守護者隊的台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）今晚9時59分搭乘華航CI-35航班自鳳凰城飛抵桃機，華航安排地勤獻花，感謝費爾柴德返台為中華隊出賽。
費爾柴德今晚抵台時，中華職棒大聯盟會長蔡其昌派員到場接機並送上還沒量產的吉祥物「歐告」娃娃，中華航空公司則由地勤人員代表獻花歡迎。雖然班機資訊並未公開，仍有許多球迷守候在桃機二航廈入境大廳，費爾柴德也親切地為球迷簽名，隨後搭乘中華職棒大聯盟安排的座車離開機場。
29歲的費爾柴德美國出生，母親來自台灣，在經典賽的資格認定下，得以披上中華隊戰袍參賽，也是中華隊首次有混血戰力加入，生涯在大聯盟出賽277場，去年底與守護者隊簽下小聯盟合約、附帶大聯盟春訓邀約。
本屆中華隊找來兩名台美混血好手助陣，原訂明天現身台北大巨蛋首次加入中華隊訓練的龍恩（Jonathon Long）因傷確定退出本屆世界棒球經典賽，小熊教練團發現他的手部痠痛感持續，這樣的狀況會導致無法100%健康出賽，基於健康考量確定無法參賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。