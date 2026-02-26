經典賽／用100%力量丟球 徐若熙用表現告訴學長「我準備好了」
軟銀隊25歲台灣投手徐若熙，同時也是本屆經典賽中華隊重要的先發戰力，今天在「台日棒球國際交流賽」以軟銀隊身份對決中華隊，主投3局無失分，最快球速飆到158公里，平他個人生涯最快，在熟悉的台北大巨蛋找回今年至今最好的投球感覺。
今年徐若熙參與軟銀春訓時，僅投了兩場實戰投打練習，首戰狀況不盡理想，他也持續在找出最好的投球感覺。今天回到家鄉出賽，用表現化解不少人的擔憂。徐若熙表示，這次自己今年第一場正式比賽，第一局就用了100%的力量去丟球，才知道有沒有到最好狀態，第2、3局開始丟變化球，來調整變化球的角度。
徐若熙自認春訓時進度確實稍慢了一些，持續在找出自己最好的感覺，「有時候就是要正式比賽時，才能夠把臨場的感覺拿出來，才有做到自己想要做的事情。」
徐若熙旅日後首次在台灣登板，中華隊的隊友們也感受到他的不同。首局徐若熙對陳傑憲投出三振，陳傑憲對他比了個「讚」，感覺對徐若熙那顆變化球的球路有些疑惑，徐若熙解釋：「那應該是變速球，但因為球不一樣（日職用球），有可能軌跡或變化球角度都會有所不同。」
吳念庭則是唯一從徐若熙手中敲出安打的中華隊打者，他說：「徐若熙今天的投球節奏非常快， 跟以往在中職時不一樣，可能有投球秒數的關係，他很快就可以準備好丟下一顆球，投球內容上，變化球掌握得不錯，直球速度也都有到155公里以上，越來越有調整到狀況上的感覺。」
徐若熙登板面對中華隊打者，其中也有過往他在味全龍隊的隊友，徐若熙說：「學長上來打擊的時候，我就用微笑跟學長打招呼，對戰時主要就是把我自己最好的東西拿出來，用這樣跟學長說『我準備好WBC的比賽了！』」
軟銀隊結束來台的兩場交流賽，徐若熙將在明天起加入中華隊陣中，開始為經典賽做最後準備，他說：「只要能夠幫助球隊，哪怕只是一個出局數，都會把自己最好的實力拿出來幫助球隊。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。