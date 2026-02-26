經典賽／用100%力量丟球 徐若熙用表現告訴學長「我準備好了！」

軟銀隊25歲台灣投手徐若熙，同時也是本屆經典賽中華隊重要的先發戰力，今天在「台日棒球國際交流賽」以軟銀隊身份對決中華隊，主投3局無失分，最快球速飆到158公里，平他個人生涯最快，在熟悉的台北大巨蛋找回今年至今最好的投球感覺。

今年徐若熙參與軟銀春訓時，僅投了兩場實戰投打練習，首戰狀況不盡理想，他也持續在找出最好的投球感覺。今天回到家鄉出賽，用表現化解不少人的擔憂。徐若熙表示，這次自己今年第一場正式比賽，第一局就用了100%的力量去丟球，才知道有沒有到最好狀態，第2、3局開始丟變化球，來調整變化球的角度。

徐若熙自認春訓時進度確實稍慢了一些，持續在找出自己最好的感覺，「有時候就是要正式比賽時，才能夠把臨場的感覺拿出來，才有做到自己想要做的事情。」

徐若熙旅日後首次在台灣登板，中華隊的隊友們也感受到他的不同。首局徐若熙對陳傑憲投出三振，陳傑憲對他比了個「讚」，感覺對徐若熙那顆變化球的球路有些疑惑，徐若熙解釋：「那應該是變速球，但因為球不一樣（日職用球），有可能軌跡或變化球角度都會有所不同。」

吳念庭則是唯一從徐若熙手中敲出安打的中華隊打者，他說：「徐若熙今天的投球節奏非常快， 跟以往在中職時不一樣，可能有投球秒數的關係，他很快就可以準備好丟下一顆球，投球內容上，變化球掌握得不錯，直球速度也都有到155公里以上，越來越有調整到狀況上的感覺。」

徐若熙登板面對中華隊打者，其中也有過往他在味全龍隊的隊友，徐若熙說：「學長上來打擊的時候，我就用微笑跟學長打招呼，對戰時主要就是把我自己最好的東西拿出來，用這樣跟學長說『我準備好WBC的比賽了！』」