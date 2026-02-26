經典賽／徐若熙繳春訓以來最佳表現 軟銀教頭：日本隊強勁對手

25歲投手徐若熙本周隨日職軟銀隊返台參與交流賽，今天以軟銀隊選手身份登板對決經典賽中華隊，繳出先發3局的好投，軟銀隊總教練小久保裕紀也認為，這是他自春訓以來投得最好的一場，在下周經典賽將成為日本隊強勁的對手。

轉戰日職第一年，徐若熙同時也入選經典賽中華隊，但為了能盡快融入新球隊，這次身披軟銀隊戰袍在台北大巨蛋出賽，今天對中華隊投了3局，僅被吳念庭敲出1支安打，另投出1次保送，有2次三振，最快球速達158公里。

對於這名來自台灣的強投，小久保裕紀指出，他是直球品質非常好的選手，有時候也會用不同的投球方式來擾亂打者節奏，他的變速球也非常好，「如果到時候經典賽對到日本隊，相信日本打者要對他做出很多的研究。」

軟銀隊結束來台的兩場交流賽，接下來徐若熙將投入中華隊參與世界棒球經典賽（WBC），賽事結束後準備迎接第一個旅日球季。對於徐若熙今年球季的出賽規劃，軟銀球團日前曾表示還不急著讓他進入先發輪值。

至於何時有機會看到徐若熙的一軍初登板？小久保裕紀透露，還會視他在WBC的出賽和投球數再評估，有預計會讓他在一軍出賽，但目前還沒有時間表，「如果能比較早確定時間，一定會提早告訴台灣球迷，到時候請大家收看轉播。」