經典賽／中華隊遭軟銀完封 曾豪駒指擊球準確度落差

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天遭日本職業棒球福岡軟銀鷹隊以0比4完封，總教練曾豪駒指雙方落差在「擊球準確度」，敲出安打的野手吳念庭也認為要盡快拉升狀況。

中華隊晚間台北大巨蛋2026年台日國際棒球交流賽全場僅2支安打，沒能攻下分數；軟銀9支安打包含野手笹川吉康陽春砲，攻下4分。

曾豪駒說，相比軟銀，中華隊打者揮擊與面對投手的對戰沒落差太大，但擊球準確度有差異，「中華隊投手失投，軟銀打者能夠掌握」，這是打擊較大差別，希望下一場能修正。

2局下從軟銀投手徐若熙手中敲出中華隊首安的吳念庭表示，徐若熙投球節奏很快，速球、變化球都掌握很好，狀況調整得不錯。

徐若熙明天將換上中華隊球衣參戰WBC，曾豪駒表示，徐若熙先前是實戰投打練習，這是首場對外賽，「整體上看起來比之前國內好，這邊是比較安心。」

至於中華隊先發投手鄭浩均投2.2局就腳抽筋退場，曾豪駒說，鄭浩均全力面對軟銀打者導致抽筋，「身體上沒什麼問題」，看後續幾天調整與進牛棚後狀中華

明天再一場自辦賽後，中華隊就要移師日本準備官辦熱身賽及正式賽，吳念庭表示，他與隊友狀況不差，只是比賽掌握度差了一點，希望盡快找到節奏，沒太多時間調整，盡快拉高自己狀況去比賽。