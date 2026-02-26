快訊

史上最貪「黃金署長」收賄1700萬遭判刑55年定讞 黃季敏今晚被拘發監

高鐵、台鐵文字客服被恐嚇「要殺人、放炸彈」 鐵警加強車站安全維護

經典賽／小久保裕紀點名關注陳傑憲 盼張峻瑋WBC磨經驗

中央社／ 台北26日電
世界棒球經典賽台灣隊26日在台北大巨蛋與日職福岡軟銀鷹隊打交流賽，中華隊長陳傑憲（圖）首局遭軟銀鷹先發投手徐若熙三振，揮空後露出驚訝表情。中央社 中央通訊社
世界棒球經典賽台灣隊26日在台北大巨蛋與日職福岡軟銀鷹隊打交流賽，中華隊長陳傑憲（圖）首局遭軟銀鷹先發投手徐若熙三振，揮空後露出驚訝表情。中央社 中央通訊社

台日交流賽軟銀隊以4比0擊敗世界棒球經典賽中華隊，軟銀隊總教練小久保裕紀點名期待陳傑憲表現；張峻瑋今天登板中繼，小久保裕紀也期待張峻瑋帶回WBC經驗、成未來軟銀主力。

2026年台日國際棒球交流賽福岡軟銀鷹隊今天與世界棒球經典賽（WBC）中華隊交手，軟銀隊先發投手徐若熙也是經典賽中華隊成員，今天代表軟銀先發投3局無失分、飆速158公里。

中華隊今天團隊打線發揮不如預期，僅吳念庭、林家正敲出安打；小久保裕紀表示，今天派出的投手都是軟銀一軍主力投手，中華隊打者還有一段時間可以調整，也特別點名從世界12強棒球賽開始就一直矚目陳傑憲，非常期待陳傑憲在經典賽表現。

軟銀隊先後跟經典賽日本隊、中華隊交手，但小久保裕紀表示，日本代表隊陣中大聯盟選手還沒有加入，不是完全體，沒有辦法透過比賽比較日本與中華隊。

經典賽中華隊先發投手鄭浩均今天因為小腿抽筋3局沒有投完提前退場，換上旅日軟銀鷹隊投手張峻瑋登板，但沒有適時止血，被敲安失分，失分記在先發投手鄭浩均身上。

小久保裕紀表示，今天張峻瑋臨危登板，可能不好調整，但也提到張峻瑋是球隊期待的戰力，希望把此次經典賽經驗帶回軟銀，成為未來軟銀主力投手。

徐若熙之後就會加入經典賽中華隊，小久保裕紀談起徐若熙新球季規劃時提到，還須看經典賽打到哪邊，以及徐若熙投球數才能評估新球季一軍登板時機；笑說如果比較早確定，會提早告訴中華球迷，請大家鎖定電視、關注徐若熙資訊。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／林凱威霸氣讓軟銀3上3下 笑說「火球男」張峻瑋很可愛

經典賽／徐若熙飆速158 軟銀教頭：將是WBC日本強勁對手

經典賽／從敵軍角度看徐若熙 林凱威盛讚「龍之子」獨當一面

經典賽／徐若熙3局好投 中華隊全場僅2安0：4遭軟銀完封

相關新聞

經典賽／徐若熙交流賽先發好投 中華隊教頭：感覺比較安心

入選本屆經典賽中華隊的旅日投手徐若熙，這次交流賽以日職軟銀隊投手身份出賽，今天先發登板對決中華隊，先發3局，被敲1支安打...

經典賽／用100%力量丟球 徐若熙用表現告訴學長「我準備好了」

軟銀隊25歲台灣投手徐若熙，同時也是本屆經典賽中華隊重要的先發戰力，今天在「台日棒球國際交流賽」以軟銀隊身份對決中華隊，...

經典賽／中華隊遭軟銀完封 曾豪駒指擊球準確度落差

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天遭日本職業棒球福岡軟銀鷹隊以0比4完封，中華隊總教練曾豪駒指雙方落差在「擊球準確度」，...

經典賽／徐若熙繳春訓以來最佳表現 軟銀教頭：日本隊強勁對手

25歲投手徐若熙本周隨日職軟銀隊返台參與交流賽，今天以軟銀隊選手身份登板對決經典賽中華隊，繳出先發3局的好投，軟銀隊總教...

經典賽／小久保裕紀點名關注陳傑憲 盼張峻瑋WBC磨經驗

台日交流賽軟銀隊以4比0擊敗世界棒球經典賽中華隊，軟銀隊總教練小久保裕紀點名期待陳傑憲表現；張峻瑋今天登板中繼，小久保裕...

經典賽／林凱威霸氣讓軟銀3上3下 笑說「火球男」張峻瑋很可愛

中華隊今天對日本職棒軟銀鷹隊交流賽以0：4落敗，7名投手被揮出9支安打，出現8次四死球（包括1次觸身球），林凱威後援1局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。