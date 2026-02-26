經典賽／小久保裕紀點名關注陳傑憲 盼張峻瑋WBC磨經驗

台日交流賽軟銀隊以4比0擊敗世界棒球經典賽中華隊，軟銀隊總教練小久保裕紀點名期待陳傑憲表現；張峻瑋今天登板中繼，小久保裕紀也期待張峻瑋帶回WBC經驗、成未來軟銀主力。

2026年台日國際棒球交流賽福岡軟銀鷹隊今天與世界棒球經典賽（WBC）中華隊交手，軟銀隊先發投手徐若熙也是經典賽中華隊成員，今天代表軟銀先發投3局無失分、飆速158公里。

中華隊今天團隊打線發揮不如預期，僅吳念庭、林家正敲出安打；小久保裕紀表示，今天派出的投手都是軟銀一軍主力投手，中華隊打者還有一段時間可以調整，也特別點名從世界12強棒球賽開始就一直矚目陳傑憲，非常期待陳傑憲在經典賽表現。

軟銀隊先後跟經典賽日本隊、中華隊交手，但小久保裕紀表示，日本代表隊陣中大聯盟選手還沒有加入，不是完全體，沒有辦法透過比賽比較日本與中華隊。

經典賽中華隊先發投手鄭浩均今天因為小腿抽筋3局沒有投完提前退場，換上旅日軟銀鷹隊投手張峻瑋登板，但沒有適時止血，被敲安失分，失分記在先發投手鄭浩均身上。

小久保裕紀表示，今天張峻瑋臨危登板，可能不好調整，但也提到張峻瑋是球隊期待的戰力，希望把此次經典賽經驗帶回軟銀，成為未來軟銀主力投手。

徐若熙之後就會加入經典賽中華隊，小久保裕紀談起徐若熙新球季規劃時提到，還須看經典賽打到哪邊，以及徐若熙投球數才能評估新球季一軍登板時機；笑說如果比較早確定，會提早告訴中華球迷，請大家鎖定電視、關注徐若熙資訊。