快訊

高鐵、台鐵文字客服被恐嚇「要殺人、放炸彈」 鐵警加強車站安全維護

賴政府公布新人事 陳勇勝將出任財政部政務次長

經典賽／林凱威霸氣讓軟銀3上3下 笑說「火球男」張峻瑋很可愛

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中華隊投手林凱威全力備戰世界棒球經典賽。本報資料照
中華隊投手林凱威全力備戰世界棒球經典賽。本報資料照

中華隊今天對日本職棒軟銀鷹隊交流賽以0：4落敗，7名投手被揮出9支安打，出現8次四死球（包括1次觸身球），林凱威後援1局連續解決3名打者完成後援任務，他說：「沒想結果怎樣，做好該做的事。」

中華、軟銀之戰在台北大巨蛋進行，湧進24988人觀戰，中華隊打完前6局落後4分，從第7局開始，莊昕諺（支援）、林凱威、賴胤豪（支援）各投1局未失分；林凱威用12球讓軟銀3上3下，未被揮出安打，投出1次三振。

林凱威表示，昨天有看軟銀打者對中信兄弟隊的比賽畫面，擊球感覺不錯，很期待對到他們。

中華隊今天第2任投手是20歲軟銀「火球男」張峻瑋，投0.1局被安打1支、保送1次、未失分；林凱威賽後談到這位全隊最年輕的球員，直言投得很棒，也笑說：「他很可愛，現在還很年輕，會問我一些問題，接下來還有很多挑戰。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／從敵軍角度看徐若熙 林凱威盛讚「龍之子」獨當一面

經典賽／徐若熙3局好投 中華隊全場僅2安0：4遭軟銀完封

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！20歲張峻瑋登板接替

經典賽／林安可、陳柏毓返台備戰 費爾柴德晚間抵台

相關新聞

經典賽／徐若熙交流賽先發好投 中華隊教頭：感覺比較安心

入選本屆經典賽中華隊的旅日投手徐若熙，這次交流賽以日職軟銀隊投手身份出賽，今天先發登板對決中華隊，先發3局，被敲1支安打...

經典賽／林凱威霸氣讓軟銀3上3下 笑說「火球男」張峻瑋很可愛

中華隊今天對日本職棒軟銀鷹隊交流賽以0：4落敗，7名投手被揮出9支安打，出現8次四死球（包括1次觸身球），林凱威後援1局...

經典賽／徐若熙飆速158 軟銀教頭：將是WBC日本強勁對手

徐若熙今天代表福岡軟銀鷹對經典賽台灣隊先發，投3局無失分、飆速158公里，軟銀終場以4比0搶勝；軟銀總教練小久保裕紀直言...

經典賽／從敵軍角度看徐若熙 林凱威盛讚「龍之子」獨當一面

中華隊備戰世界棒球經典賽，今天對日本職棒軟銀鷹隊之戰以0：4落敗，不過林凱威後援1局連續解決3名打者，調整狀況不錯，在場...

經典賽／大谷翔平歸隊「侍JAPAN」 強調健康備戰力拚連霸

為迎接3月開打的第6屆世界棒球經典賽（WBC），目標挑戰冠軍連霸的日本隊「侍JAPAN」今天在名古屋巨蛋展開全體練習。效...

經典賽／王貞治現身大巨蛋勉勵中華隊 期許台日攜手前進美國

交手日職強隊，為世界棒球經典賽備戰暖身，力挺中華隊再創巔峰！中國信託商業銀行冠名贊助「2026中國信託60週年台日棒球國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。