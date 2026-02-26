經典賽／林凱威霸氣讓軟銀3上3下 笑說「火球男」張峻瑋很可愛
中華隊今天對日本職棒軟銀鷹隊交流賽以0：4落敗，7名投手被揮出9支安打，出現8次四死球（包括1次觸身球），林凱威後援1局連續解決3名打者完成後援任務，他說：「沒想結果怎樣，做好該做的事。」
中華、軟銀之戰在台北大巨蛋進行，湧進24988人觀戰，中華隊打完前6局落後4分，從第7局開始，莊昕諺（支援）、林凱威、賴胤豪（支援）各投1局未失分；林凱威用12球讓軟銀3上3下，未被揮出安打，投出1次三振。
林凱威表示，昨天有看軟銀打者對中信兄弟隊的比賽畫面，擊球感覺不錯，很期待對到他們。
中華隊今天第2任投手是20歲軟銀「火球男」張峻瑋，投0.1局被安打1支、保送1次、未失分；林凱威賽後談到這位全隊最年輕的球員，直言投得很棒，也笑說：「他很可愛，現在還很年輕，會問我一些問題，接下來還有很多挑戰。」
