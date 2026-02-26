經典賽／徐若熙交流賽先發好投 中華隊教頭：感覺比較安心

入選本屆經典賽中華隊的旅日投手徐若熙，這次交流賽以日職軟銀隊投手身份出賽，今天先發登板對決中華隊，先發3局，被敲1支安打，送出1次三振，最快球速飆到平生涯最快的最快158公里，表現讓中華隊總教練曾豪駒也安心不少。

對於徐若熙的表現，中華隊總教練曾豪駒表示，前面掌握到他的狀況都是投實戰投打練習，今天是他第一場對外比賽，感覺狀況比在國內時更好，「看起來他的調整狀況，不管是好球率、速度都比之前優異，感覺比較安心。」

至於中華隊先發投手鄭浩均，今天主投2.2局失2分，因小腿抽筋提前退場，曾豪駒提到，「看起來他今天是用了全力在面對軟銀打者。」在這樣的比賽張力下，才投到抽筋，身體沒有狀況，但後續幾天會再看他的調整。

中華隊打線今天全場僅敲2安，受到軟銀隊投手壓制；軟銀隊則是全場從中華隊手中敲出9支安打，包括1發全壘打，對此中華隊總教練曾豪駒認為，「整體攻擊表現，在整個揮擊或是跟投手對戰，看起來沒有落差很多。」

曾豪駒認為，兩隊今天在打擊上最大的差異在於擊球準確度，「台灣投手的失投，軟銀打者都可以掌握，但軟銀投手的失投，或是台灣打者對於直球的掌握度，失誤率較高，這是今天兩邊打擊的差別。」