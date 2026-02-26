經典賽／徐若熙飆速158 軟銀教頭：將是WBC日本強勁對手

徐若熙今天代表福岡軟銀鷹對經典賽中華隊先發，投3局無失分、飆速158公里，軟銀終場以4比0搶勝；軟銀總教練小久保裕紀直言徐若熙直球具魅力，認為徐若熙是WBC日本隊須特別研究的投手。

2026年台日國際棒球交流賽在台北大巨蛋舉行，徐若熙今天代表軟銀隊先發，首局就火球連發，開賽連抓4個出局數，直到2局下1人出局後被吳念庭敲出安打，但及時回穩、沒有讓中華隊延續攻勢。

徐若熙3局續投，1人出局後保送江坤宇，接著依序讓陳晨威敲出滾地球出局、張育成敲出中外野方向飛球出局，沒有失分。

徐若熙今天總計用44球投3局，被敲出1支安打，投出2次三振、1次四壞保送，無失分，最快球速158公里。

軟銀總教練小久保裕紀稱讚，從春訓到現在，今天是徐若熙投得最好的一場比賽，春訓時動作上有做調整，雖然期間沒有很長，但目前看起來效果不錯。

至於「世界全壘打王」王貞治點出徐若熙要注意球路偏高狀況，小久保裕紀則認為，徐若熙的球品質很好，控球部分可以持續修正。

小久保裕紀也提到，徐若熙魅力在直球品質很好，投球時有時會抬腳後停頓再投球，有時則會採用快投，擾亂打者節奏，變速球也不錯。

徐若熙是世界棒球經典賽（WBC）中華代表隊成員，小久保裕紀提到，若在經典賽徐若熙對上日本隊，將會是強勁對手，相信日本隊打者須做出很多研究。