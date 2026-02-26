聽新聞
經典賽／從敵軍角度看徐若熙 林凱威盛讚「龍之子」獨當一面
中華隊備戰世界棒球經典賽，今天對日本職棒軟銀鷹隊之戰以0：4落敗，不過林凱威後援1局連續解決3名打者，調整狀況不錯，在場邊看著前隊友徐若熙登板投球，他說：「很開心，徐若熙本來就是獨當一面的投手。」
徐若熙今天擔任軟銀先發投手，投3局面對11人次，只被揮出1支安打，投出兩次三振、1次保送，有效封鎖中華隊打線，奪下此役勝投。
林凱威賽後受訪，特別提到徐若熙昨天還到他的房間聊天，今天身分變成敵隊投手，林凱威說：「從不一樣的角度欣賞，徐若熙投得很棒，繼續突破沒問題，他有這個能力。」
徐若熙今天用44球完成3局任務，最快球速158公里，林凱威直言看得很興奮，替他感到開心。
