經典賽／大谷翔平歸隊「侍JAPAN」 強調健康備戰力拚連霸

為迎接3月開打的第6屆世界棒球經典賽（WBC），目標挑戰冠軍連霸的日本隊「侍JAPAN」今天在名古屋巨蛋展開全體練習。效力於洛杉磯道奇隊大谷翔平正式合流，並於練習後出席記者會，成為全場焦點。

大谷於下午搭乘專機抵達名古屋，隨即直奔球場。儘管練習未對外公開，球場外仍擠滿守候的球迷，只為一睹他的風采。

東京體育報導，談到再度披上國家隊戰袍，大谷表示，「能被選為代表感到非常榮幸，希望以健康的狀態迎接首戰。我們會紮實地完成調整。」他也坦言還有些微時差，但強調自己在春訓期間維持良好狀態。

他表示，「和上次一樣，接下來會是一連串充滿壓力的比賽，但最重要的是打好屬於我們的棒球」，流露出力拼連霸的決心。

與大谷一同出席記者會的，還有小熊隊外野手鈴木誠也，記者會上話題延伸到球隊慣例的「決起集會」（誓師大會）。

鈴木過去曾開玩笑表示，「（誓師大會）應該由翔平來辦，翔平要好好出錢啊。畢竟是1000億呢。」調侃大谷在2023年休賽季與道奇隊簽下10年總額7億美元（簽約當時約合1015億日圓）的大型合約。

當記者再次提起此事時，鈴木表示，「時間不多了，不過我相信他（大谷選手）一定會辦的。」

對此，大谷回應，「我想，首先最重要的是贏球。不是為了去吃好料，而是要專注於勝利上。所以，嗯，抱歉啦。」一句幽默的「抱歉」讓現場爆出笑聲。

另一方面，鈴木對於上屆WBC因傷辭退仍心有遺憾。他語氣堅定地表示，「我上次因為受傷退出，所以這次真的非常期待，而且是以很好的狀態來到這裡。為了球隊、為了日本隊，我會全力以赴、努力奮戰。」

隨著大谷、鈴木誠也以及吉田正尚等旅美球員陸續合流，「侍JAPAN」逐漸拼湊出完整陣容。