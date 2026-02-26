快訊

經典賽／王貞治現身大巨蛋勉勵中華隊 期許台日攜手前進美國

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「世界全壘打王」王貞治（右五）、中華棒協理事長辜仲諒（右四）、台北市體育局局長游竹萍（左五）、中華職棒會長蔡其昌（右三）、中國銀行資本市場執行長許俊仁（左二）和中華隊教練彭政閔（左六）合影。圖／中國信託銀行提供
「世界全壘打王」王貞治（右五）、中華棒協理事長辜仲諒（右四）、台北市體育局局長游竹萍（左五）、中華職棒會長蔡其昌（右三）、中國銀行資本市場執行長許俊仁（左二）和中華隊教練彭政閔（左六）合影。圖／中國信託銀行提供

交手日職強隊，為世界棒球經典賽備戰暖身，力挺中華隊再創巔峰！中國信託商業銀行冠名贊助「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」第2場賽事今天登場，由去年日本職棒總冠軍福岡軟銀鷹隊對陣中華隊，「世界全壘打王」王貞治在中華棒球協會理事長辜仲諒力邀之下再度訪台，偕同台北市體育局局長游竹萍、中華職棒會長蔡其昌，以及中國銀行資本市場執行長許俊仁參加開球儀式。

王貞治先生賽前特別至場上觀看中華隊、軟銀鷹練習，並到中華隊的球員休息室為選手加油打氣，他強調能穿上中華隊球衣，就代表實力很優秀，期待大家到東京比賽，不要只是想贏日本隊，勉勵中華隊秉持自信、全力以赴，要和日本隊一起前進美國複賽。

開球儀式由王貞治將手套與棒球交予辜仲諒，由辜仲諒代為開球，象徵傳承接棒。為誠摯感謝王貞治先生不遠千里來台參與盛會，辜仲諒特別致贈由木雕大師陳啓村製作的球棒木雕作品予王貞治，棒球木雕圖案設計融合梅花、櫻花及玉山、富士山等國花與著名地景，象徵台日友好。

王貞治也回贈他親筆題字寫下「氣力」二字的簽名板，這是王貞治先生一直以來的座右銘，象徵他堅韌的毅力與永不放棄的棒球精神，鼓勵辜仲諒持續扮演臺灣棒球領頭羊，帶領台灣棒球更上一層樓。

辜仲諒表示，王貞治先生長年旅居日本，時時刻刻關心台灣棒球發展，積極推動台日棒球交流，不只在中華職棒元年開幕戰擔任開球打者，2023年特別為台北大巨蛋開出歷史性的第一球，從未缺席台灣棒球重大時刻。王貞治當時預言，環境造英雄，台北大巨蛋將成為台灣棒球轉捩點，中華隊果然不負眾望，於2024年勇奪世界12強賽冠軍，期待中華隊傳承王貞治「永不放棄」的棒球精神，於經典賽再創佳績。

以「稻草人式打擊法」聞名的王貞治先生，為世界棒壇傳奇球星，職棒生涯共擊出868支全壘打。王貞治在開球儀式致詞時表示，非常高興這麼多台灣、日本球迷進場觀賽，藉由跨國國際交流的比賽，有助日本的球隊、中華隊提升競爭實力，也期待台日棒球交流愈來愈密切。

中國信託為全台首家投入五級棒球運動推展的企業，力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，致力扎根基層棒球、提升職棒產業環境，中國信託亦贊助即將於3月開打的「2026世界棒球經典賽」，力挺中華隊征戰國際舞台。

「2026世界棒球經典賽」賽事期間將於台北市南港區的中國信託金融園區舉辦賽事直播派對，邀請全台球迷共組最強中華隊應援團，更多直播派對資訊，請參考Home Run Taiwan臉書粉絲團https://reurl.cc/GebZWD。

