經典賽／中華隊實力慢慢接近日本 王貞治點出打者加強之處

「世界全壘打王」王貞治再度訪台，成為台日棒球國際交流賽的焦點人物，談到人生不斷訪問台灣一事，這位重量級長者表示，台、日想法和理念差不多，彼此了解對方想法很快，可以共同攜手合作，希望未來會有更多交流。

王貞治指出，中華隊前年在世界12強賽擊敗日本，棒球環境和球員．球迷意識都提升，實力也慢慢接近日本，這是很好的現象。

日本職棒軟銀鷹隊連續兩天在台北大巨蛋和中信兄弟、中華隊交手，王貞治也提到，球員都希望更多人進場觀戰，但昨天比賽的球迷沒有預想中多，希望大家多支持；大巨蛋是很棒的球場，台灣還有其他巨蛋在計畫中，就是要提供更好的環境，讓更多球迷願意進場。

他也認為國際交流對球員有正面影響，練習不能提升實力、實戰才能成長，希望未來整個亞洲棒界都可交流，亞洲一起攜手有必要。

王貞治特別提到偶像崇拜一事，特別舉大谷翔平為例，雖然很強仍要想辦法超越，心中想法不是向這些偶像看齊，而是要盡多少努力才能超前，所有球員都要有這種想法才行，「從小開始建立明確目標，未來才能掌握想要的東西。」

中華隊備戰世界棒球經典賽，王貞治觀察打者，認為從整體打擊練習看來，揮棒速度快、爆發力不錯，若能提高安準確率，「過牆」機會愈來愈高，天賦不錯的球員再加強訓練，成績一定會更好。