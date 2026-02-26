聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／徐若熙對中華隊先發3局無失分 飆平生涯最速158公里
「2026年台日棒球國際交流賽」第2戰，日職軟銀隊今晚在台北大巨蛋面對經典賽中華隊，軟銀隊由台灣投手徐若熙登板先發，主投3局無失分，最快球速飆平生涯最速的158公里。
徐若熙今年挑戰日職，加盟去年拿下「日本一」的豪門隊伍軟銀鷹，今天首度身披軟銀隊球衣在台灣登板，面對他接下來在經典賽中華隊的隊友。
徐若熙展現絕佳狀況，第一球就用156公里的速球向台灣球迷打招呼，下一球再飆到平生涯最快的158公里，讓陳晨威擊出滾地球出局，接著用3球讓張育成敲出右外野飛球出局，再三振「台灣隊長」陳傑憲，首局用10球抓3個出局數，直球最快158公里、最慢155公里。
2局下徐若熙續投，讓林安可擊出游擊飛球出局，接著被吳念庭擊出中外野安打，之後解決前味全龍隊友吉力吉撈・鞏冠，再對林子偉投出三振，沒有失分。
第3局徐若熙先讓林家正擊出左外野飛球出局，雖對第9棒江坤宇投出保送，但讓陳晨威擊出投手正面強勁反彈球，他自己接球後傳一壘抓下出局數，之後讓張育成敲中外野飛球出局，結束此戰的先發任務。
徐若熙共投3局用44球，面對中華隊11名打者，被敲1安，投出1次保送，沒有失分，有2次三振。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。