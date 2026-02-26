快訊

陳光復初一重傷…拿掉部分頭蓋骨腦壓仍高「未脫險」 不排除二次減壓手術

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！ 20歲張峻瑋登板接替

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問1件事

經典賽／中華隊潛在4棒人選？林安可：打哪一棒都沒差

中央社／ 台北26日電
林安可。 報系資料照
新球季轉戰日本職棒埼玉西武獅隊的外野手林安可，近日回到中華隊陣中備戰經典賽，今天在與日本職棒福岡軟銀鷹隊的交流賽中擔任先發第4棒，他強調：「打哪一棒都沒有差。」

林安可先前短暫隨著中華隊進行第1階段集訓，準備3月開打的世界棒球經典賽（WBC），之後前往日本投入西武隊春訓，他表示，今年是第1個日職賽季，先去習慣球隊的運作，了解訓練模式，「不同球隊要花一點時間，會越來越適應。」

林安可結束西武的春訓行程後，昨天與中華隊會合，今天在交流賽扛起中心棒次，由於台美混血好手龍（Jonathon Long）退賽，林安可成為潛在的第4棒人選，他說：「打哪一棒對我來說都沒有差，反正1到9棒都會打到，就是做好準備去應對投手。」

去了西武隊再回到國家隊，林安可感受最大差異就是語言，能和大家說著相同語言，又是熟悉的隊友，感覺很自在，而在日本則是要嘗試許多新的事物，包含日文也在學習中，「現在會一些簡單的單字了，但還不到能夠聊天。」

