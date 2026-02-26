快訊

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！20歲張峻瑋登板接替

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
中華隊先發投手鄭浩鈞，3局上因傷退場。記者許正宏／攝影
中華隊先發投手鄭浩鈞，3局上因傷退場。記者許正宏／攝影

中華隊今晚在「2026年台日棒球國際交流賽」對戰日職軟銀鷹隊，先發投手鄭浩均前2局投出2次保送沒有失分，但3局上2出局後，疑似下半身出現不適，用58球後被換下場休息，由20歲旅日投手張峻瑋登板接替。

根據中華職棒提供的最新消息，鄭浩均因小腿抽筋退場休息，由防護員持續觀察狀況。

中華隊備戰經典賽，打完今、明兩天的交流賽後就要啟程赴日，迎接下周開打的經典賽。今天對上軟銀隊之戰，鄭浩均首局投出2次保送，沒有失分，第2局投出3上3下、送出2次三振，不料投到3局上，1出局後被柳町達敲出安打，2出後面對栗原陵矢，球數1好3壞時疑似身體出狀況，防護員上投手丘關心他的狀況，之後教練團就將他換下場。

中華隊先發投手鄭浩鈞，3局上疑似身體出狀況，被換下場休息。記者許正宏／攝影
中華隊先發投手鄭浩鈞，3局上疑似身體出狀況，被換下場休息。記者許正宏／攝影
中華隊張峻瑋登板接替鄭浩鈞的投球。記者許正宏／攝影
中華隊張峻瑋登板接替鄭浩鈞的投球。記者許正宏／攝影

經典賽

延伸閱讀

經典賽／林安可、陳柏毓返台備戰 費爾柴德晚間抵台

經典賽／徐若熙台日交流賽先發對抗中華隊 曾豪駒觀察狀況

經典賽／中華隊對軟銀先發陣容出爐 鄭浩均、徐若熙登板對決

經典賽／徐若熙在內共9人參賽 軟銀須防WBC後遺症壞了3連霸

相關新聞

經典賽／徐若熙對中華隊先發3局無失分 飆平生涯最速158公里

「2026年台日棒球國際交流賽」第2戰，日職軟銀隊今晚在台北大巨蛋面對經典賽中華隊，軟銀隊由台灣投手徐若熙登板先發，主投...

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！20歲張峻瑋登板接替

中華隊今晚在「2026年台日棒球國際交流賽」對戰日職軟銀鷹隊，先發投手鄭浩均前2局投出2次保送沒有失分，但3局上2出局後...

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

中華隊今天晚間在台北大巨蛋與去年拿下「日本一」的軟銀隊進行交流賽，本季加盟西武獅隊的旅日外野手林安可，今天也和中華隊會和...

經典賽／中華隊對軟銀先發陣容出爐 鄭浩均、徐若熙登板對決

中華隊備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，晚上7點將在台北大巨蛋和日本職棒軟銀鷹隊進行交流賽，推出鄭浩均登板先發，先發陣容...

經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手

台美混血好手龍恩（Jonathon Long）因左手肘傷勢，確定退出本屆經典賽，中華隊今天晚間將在台北大巨蛋和日職軟銀隊...

經典賽／保險就花757萬 運動部補助6900萬助中華隊再創高峰

備受全民矚目的2026年第6屆世界棒球經典賽即將於3月5日開打，中華隊自2月19日開啟第2階段訓練，陸續安排與韓職培證英...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。