經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！20歲張峻瑋登板接替

中華隊今晚在「2026年台日棒球國際交流賽」對戰日職軟銀鷹隊，先發投手鄭浩均前2局投出2次保送沒有失分，但3局上2出局後，疑似下半身出現不適，用58球後被換下場休息，由20歲旅日投手張峻瑋登板接替。

根據中華職棒提供的最新消息，鄭浩均因小腿抽筋退場休息，由防護員持續觀察狀況。