經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！20歲張峻瑋登板接替
中華隊今晚在「2026年台日棒球國際交流賽」對戰日職軟銀鷹隊，先發投手鄭浩均前2局投出2次保送沒有失分，但3局上2出局後，疑似下半身出現不適，用58球後被換下場休息，由20歲旅日投手張峻瑋登板接替。
根據中華職棒提供的最新消息，鄭浩均因小腿抽筋退場休息，由防護員持續觀察狀況。
中華隊備戰經典賽，打完今、明兩天的交流賽後就要啟程赴日，迎接下周開打的經典賽。今天對上軟銀隊之戰，鄭浩均首局投出2次保送，沒有失分，第2局投出3上3下、送出2次三振，不料投到3局上，1出局後被柳町達敲出安打，2出後面對栗原陵矢，球數1好3壞時疑似身體出狀況，防護員上投手丘關心他的狀況，之後教練團就將他換下場。
