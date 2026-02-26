經典賽／秀出少棒時與「OH桑」的合照 江坤宇換到親簽版本

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
江坤宇（中）帶著兒時合照請王貞治（右）簽名，左為中華棒協理事長辜仲諒。記者許正宏／攝影
「世界的全壘打王」王貞治本周來台，連續兩天現身台北大巨蛋，參與日職軟銀隊與中信兄弟、中華隊的交流賽，今天與中華隊之戰賽前，中華隊內野手江坤宇化身小粉絲，帶著兒時和王貞治的合照，請這位傳奇球星簽名。

江坤宇拿著一張兒時照片，是他國小時身穿東園國小球衣，站在年輕時的王貞治身邊。江坤宇透露：「那時候小時候，忘記是哪個比賽，在青年公園，『OH桑』來，大合照的時候我剛好在他旁邊。」

當時還是少棒球員，江坤宇就知道這名傳奇人物，「小時候有看『OH桑』的書，也有看過很多他的影片，以前打棒球的時候，他就是傳奇人物，有那麼輝煌的戰績，可以激勵到小朋友，追尋他的目標。」

江坤宇透露，爸爸都會替他留下以前的照片，這次得知王貞治來台，就有傳照片給他，看看有沒有機會能請「OH桑」簽名，今天賽前如願完成這個小心願，江坤宇說：「（王貞治）沒有特別說什麼，就給他看一下照片，請他幫我簽個名，他就跟我說加油，滿感謝他的。」

江坤宇（左）帶著兒時合照請王貞治（右）簽名。記者許正宏／攝影
