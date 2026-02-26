經典賽／王貞治直擊開轟拍手點頭 宋晟睿連兩天獲關注超開心

中信兄弟隊外野手宋晟睿最近支援中華隊，協助團隊訓練，今天在台北大巨蛋賽前練打時，「世界全壘打王」王貞治就在護網後面觀察，當場看到他轟出全壘打，宋晟睿說：「王貞治有拍拍手、點點頭，得到他的加持很開心。」

宋晟睿透露，台日交流賽連續兩天代表兄弟、中華隊，只有他一人練習打擊時獲得王貞治的關注，真的很酷。

重量級人士站在身後，宋晟睿形容當下就是好好享受，也不會緊張，把該做的東西做好，從未想過有一天王貞治看他打球的畫面。

日本職棒軟銀鷹隊來訪，宋晟睿把握機會觀察對方打者，覺得很有收穫。他說：「蠻新鮮的，看軟銀球員在打擊時，如何發揮最大力量。」

中華隊內野手江坤宇今天利用練球空檔，拿出東園國小時期和王貞治的合照請他簽名，宋晟睿笑說：「江坤宇還在休息室炫耀簽名照，自己很可惜沒有這種機會，現在能碰到王貞治真的很開心。」