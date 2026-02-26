快訊

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

經典賽／王貞治直擊開轟拍手點頭 宋晟睿連兩天獲關注超開心

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中信兄弟隊外野手宋晟睿。記者藍宗標／攝影
中信兄弟隊外野手宋晟睿。記者藍宗標／攝影

中信兄弟隊外野手宋晟睿最近支援中華隊，協助團隊訓練，今天在台北大巨蛋賽前練打時，「世界全壘打王」王貞治就在護網後面觀察，當場看到他轟出全壘打，宋晟睿說：「王貞治有拍拍手、點點頭，得到他的加持很開心。」

宋晟睿透露，台日交流賽連續兩天代表兄弟、中華隊，只有他一人練習打擊時獲得王貞治的關注，真的很酷。

重量級人士站在身後，宋晟睿形容當下就是好好享受，也不會緊張，把該做的東西做好，從未想過有一天王貞治看他打球的畫面。

日本職棒軟銀鷹隊來訪，宋晟睿把握機會觀察對方打者，覺得很有收穫。他說：「蠻新鮮的，看軟銀球員在打擊時，如何發揮最大力量。」

中華隊內野手江坤宇今天利用練球空檔，拿出東園國小時期和王貞治的合照請他簽名，宋晟睿笑說：「江坤宇還在休息室炫耀簽名照，自己很可惜沒有這種機會，現在能碰到王貞治真的很開心。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／拿少棒時合照獲簽名 江坤宇：王貞治是傳奇激勵後輩

經典賽／被台灣球員視為偶像 王貞治舉大谷為例：要想著超越

經典賽／王貞治點出徐若熙最大問題 期待1個月後開季有好表現

經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手

相關新聞

經典賽／徐若熙對中華隊先發3局無失分 飆平生涯最速158公里

「2026年台日棒球國際交流賽」第2戰，日職軟銀隊今晚在台北大巨蛋面對經典賽中華隊，軟銀隊由台灣投手徐若熙登板先發，主投...

經典賽／鄭浩均投到第3局傷退！20歲張峻瑋登板接替

中華隊今晚在「2026年台日棒球國際交流賽」對戰日職軟銀鷹隊，先發投手鄭浩均前2局投出2次保送沒有失分，但3局上2出局後...

經典賽／林安可回來了 台日交流賽先發第4棒對決軟銀

中華隊今天晚間在台北大巨蛋與去年拿下「日本一」的軟銀隊進行交流賽，本季加盟西武獅隊的旅日外野手林安可，今天也和中華隊會和...

經典賽／中華隊對軟銀先發陣容出爐 鄭浩均、徐若熙登板對決

中華隊備戰3月5日開打的世界棒球經典賽，晚上7點將在台北大巨蛋和日本職棒軟銀鷹隊進行交流賽，推出鄭浩均登板先發，先發陣容...

經典賽／龍恩因傷退出誰遞補？曾豪駒：選狀況最好的選手

台美混血好手龍恩（Jonathon Long）因左手肘傷勢，確定退出本屆經典賽，中華隊今天晚間將在台北大巨蛋和日職軟銀隊...

經典賽／保險就花757萬 運動部補助6900萬助中華隊再創高峰

備受全民矚目的2026年第6屆世界棒球經典賽即將於3月5日開打，中華隊自2月19日開啟第2階段訓練，陸續安排與韓職培證英...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。