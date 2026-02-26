經典賽／看中華隊揮棒快爆發力好 王貞治：假以時日會更好

「世界全壘打王」王貞治今天造訪台北大巨蛋，觀察經典賽中華隊賽前打擊練習，認為整體揮棒快、爆發力好，只要再加強一些，長打率會更高，「假以時日每個人表現會更好。」

今天台日棒球國際交流賽由世界棒球經典賽（WBC）中華隊對上日本職棒福岡軟銀鷹隊，賽前王貞治進到場中瞬間引起一陣旋風，所有媒體鏡頭對焦王貞治，而他的眼神則放在正在打擊的中華隊成員吳念庭、陳晨威、林子偉等人身上，宋晟睿甚至在王貞治關注下敲出全壘打。

王貞治隨後接受媒體聯訪時表示，對於個別選手因不清楚姓名，但整體來看，中華隊的揮棒速度快、爆發力也不錯，「再加強一些，長打率會更高，能進入國家隊的選手代表實力很好，仍要多多成長，假以時日每個人表現會更好。」

王貞治也提到，觀看中華隊與軟銀隊打擊練習，兩隊的水準都很高，「作為選手，會覺得要競爭、超越這些人很困難，但仍要思考怎麼去成長，看別人好的地方，去思考適不適合自己，想辦法去偷學，突破現有狀況才能成長。」

「沒有挑戰，就不知道能不能再成長。」王貞治說：「每個人都還有成長空間，人外有人天外有天，要在大家水準都很高的情況下，去努力成長。」