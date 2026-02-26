經典賽／被台灣球員視為偶像 王貞治舉大谷為例：要想著超越

快訊

中央社／ 台北26日電
世界棒球經典賽（WBC）台灣隊26日晚間將在台北大巨蛋與日職福岡軟銀鷹隊打交流賽，賽前練球時，台灣隊球員吳念庭（左）在場邊與軟銀鷹球團會長王貞治（背對者）致意。中央社
「世界全壘打王」王貞治今天觀看經典賽中華隊賽前練習，不少選手將王貞治視為偶像，不過王貞治舉「大谷翔平崇拜」為例，希望選手面對目標不要停在崇拜，而是要想著超越。

備戰世界棒球經典賽（WBC）的中華隊今天在台北大巨蛋與日本職棒福岡軟銀鷹隊交手，賽前軟銀鷹球團會長王貞治觀看練習，也特別向中華隊精神喊話。

王貞治表示，能夠選入國家隊代表是實力很好的選手，接下來到日本不只是要想著打敗日本隊，也希望中華隊能夠攜手日本一起前進美國。

台灣球員不少人兒時以王貞治為偶像，一路成長至國家代表隊球員，不過王貞治說，不希望選手有崇拜的對象。要想著「雖然他很強，但我的目標是超越他」，要有這樣的覺悟。

王貞治進一步舉例，在大谷翔平出現後，不少選手也以美國職棒為目標，「但要想的是如何超越大谷翔平？思考要付出多少努力才能超越？希望選手們都能抱持這樣的想法，追星的同時，也要想著有朝一日要超越他。」

王貞治並指出，大谷翔平的許多相關書籍中都提到，他是從小就立下目標的選手，「人沒有目標就無法達到想要的東西，有目標、有努力，才能掌握想要的東西。」

