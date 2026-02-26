快訊

經典賽／拿少棒時合照獲簽名 江坤宇：王貞治是傳奇激勵後輩

中央社／ 台北26日電
日職福岡軟銀鷹隊來台參加交流賽，26日晚間將與WBC台灣隊比賽，軟銀鷹球團會長王貞治（前左3）賽前到大巨蛋觀看球員練球，中華隊球員江坤宇（前左2）拿著小時候兩人合照上前互動合影。左為棒協理事長辜仲諒。中央社
日職福岡軟銀鷹隊來台參加交流賽，26日晚間將與WBC台灣隊比賽，軟銀鷹球團會長王貞治（前左3）賽前到大巨蛋觀看球員練球，中華隊球員江坤宇（前左2）拿著小時候兩人合照上前互動合影。左為棒協理事長辜仲諒。中央社

「世界全壘打王」王貞治今天現身台北大巨蛋，經典賽中華隊江坤宇化身小粉絲，拿著少棒時期的合照請王貞治簽名，直言王貞治是傳奇人物，激勵後輩想要追尋他。

2026年台日國際棒球交流賽在台北大巨蛋舉行，今天由世界棒球經典賽（WBC）中華隊與日職福岡軟銀鷹隊交手，賽前王貞治也到比賽現場，江坤宇拿著在台北市東園少棒隊時期與王貞治的合照相認、並獲得王貞治簽名。

江坤宇表示，忘了那時是什麼比賽，只記得在青年公園棒球場，合照時剛好站在王貞治旁邊，爸爸幫忙留下照片，成為珍貴的回憶。

江坤宇直呼王貞治是傳奇人物，從小就看過很多王貞治的影片，也從書中看過王貞治的事蹟，王貞治對打棒球的球員來說意義重大，有輝煌的戰績、激勵後輩，讓大家想要追尋他。

王貞治今天也有進到休息室勉勵中華隊球員，希望台灣能跟日本一起前進美國邁阿密。

