經典賽／山川穗高分享大谷翔平怪力 張奕期待WBC對決

世界棒球經典賽（WBC）中華隊今天在2026台日國際棒球交流賽交手日職軟銀隊，軟銀野手山川穗高分享WBC日本隊球員大谷翔平「怪力」，而中華隊投手張奕期待對決大谷翔平。

張奕還開玩笑說，如果在WBC三振大谷翔平，很想喊暫停，把三振球收起來留念。

WBC中華隊晚間在台北大巨蛋迎戰日本職業棒球福岡軟銀鷹隊，張奕賽前與過去效力埼玉西武獅隊時期的隊友山川穗高互動。

張奕說，山川穗高叫他在WBC三振大谷翔平，並指著台北大巨蛋稱大谷翔平的全壘打應可打到外野最高層貴賓室上方。

聽山川穗高形容就開始有畫面，很期待對決大谷翔平的張奕笑說，沒現場看過大谷翔平打擊，如果真的是這樣，大谷翔平比中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹（Steven Moya）的力量更嚇人。

打過2次世界12強棒球賽但是首度參加WBC的張奕表示，WBC層次感覺不同、很緊張，但興奮情緒更多，會遇到很多美國職業棒球大聯盟（MLB）層級選手，希望透過比賽測試自己的層級是否可抗衡MLB等級好手。

今天32歲生日的張奕許願，希望WBC有好表現、讓世界看見台灣，也希望大家健康平安、發揮想要的表現，而最後一個願望放心中。