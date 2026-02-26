經典賽／王貞治點出徐若熙最大問題 期待1個月後開季有好表現

「世界全壘打王」王貞治來台訪問，今天在台北大巨蛋舉行記者會，談到今年加盟日本職棒軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙，認為他在春訓期間有球路偏高的問題，還要再調整，期待在他在開季會有好表現。

中華隊今天在大巨蛋和軟銀進行交流賽，王貞治賽前記者會吸引大批台、日媒體，這位擁有世界級地位的重量級人士仔細回答所有問題，結束記者會時，現場也傳出掌聲向他致敬。

徐若熙在這場交流賽擔任軟銀先發投手，對決自己即將加入的中華隊，全力備戰3月5日開打的世界棒球經典賽；王貞治表示，軟銀春訓期間，還未親眼看徐若熙投紅白戰，他雖有球速、但球路偏高，若被打者抓到擊球時間點，被揮出長打的機率很高。

王貞治說，徐若熙還在調整階段，必須有效壓低球路，現在離開季還有一個月的時間，期待他解決球路偏高的問題，在球季開打後有好表現。

王貞治今天也為中華隊打氣，他表示，中華隊球員的實力非常好，這次經典賽目標不只要贏日本，也要和日本一起打到美國比賽，帶著自信和強烈贏球欲望，最後進行關鍵勝利決戰。