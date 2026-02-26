經典賽／林安可回國家隊滿臉笑意 「這邊感覺很自在」

快訊

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導

效力於西武獅隊的外野手林安可，今年迎接生涯第一個旅日球季，日前赴日本宮崎參與球隊春訓，24日回到台灣加入中華隊備戰經典賽，回到熟悉的環境，他滿面笑容地說：「這邊讓我感覺很自在，說同個語言又有熟悉的隊友，相處起來很舒服。」

林安可今年從中職統一獅隊轉戰日職，加盟西武獅隊，日前先短暫參與中華隊的第一階段集訓，之後就赴日投入西武春訓，他說：「今年是我的第一年，就是先去習慣整個球隊的運作，了解他們是怎麼訓練的，畢竟不同文化、不同球隊，要花一點時間去了解，會越來越適應。」

為了備戰經典賽，林安可在西武獅隊的春訓行程告一段落後，24日返抵台灣，25日參與中華隊的練球，今天對軟銀隊的交流賽擔任先發第4棒。回到國家隊陣中，林安可的神情顯得輕鬆不少，這些台灣的隊友們也紛紛關心他在日本的狀況。

林安可表示，去了西武後再回來國家隊，感覺很自在，能和大家講著相同的語言，身邊又是熟悉的隊友們，相處起來很舒服，「畢竟在日本，遇到的每一樣都是新東西，會比較不自在一點，要去適應一些新的事情。」

林安可和西武左投隅田知一郎曾在2024年世界12強賽冠軍戰對決，林安可一度從他手中轟出界外全壘打，但該打席最終遭三振，兩人如今成為隊友，在春訓期間也談到這個打席，隅田知一還記得那支界外轟。

林安可笑說：「他（隅田知一郎）有問我，那個打席，他可能丟變速球還是什麼，看起來如何？我說，我都被三振了。」兩人這次也都將分別代表台、日參與經典賽，有機會再次對決。

在台美混血好手龍恩（Jonathon Long）因傷退出中華隊後，林安可在中心打線的責任更重大，有望扛起第4棒，對此他表示，不會因此感到壓力更大，「打哪一棒對我來說都沒有差，反正1到9棒都會打到，就是做好準備去應對投手，我比較在意我有沒有做好我該做的事情。」

以日職球員身分迎接個人首次經典賽，林安可透露，自己目前身體狀況都ok，「就是把自己狀況準備好去應對比賽，以團隊目標為主，希望能幫球隊貢獻，不管是打擊、守備，能貢獻都是好事。」

