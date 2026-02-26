快訊

經典賽／林安可、陳柏毓返台備戰 費爾柴德晚間抵台

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
世界棒球經典賽（WBC）中華隊26日晚間將在台北大巨蛋與日職福岡軟銀鷹隊打交流賽，旅日外野手林安可（中）先發扛4棒、守右外野，賽前投入訓練，中央社
2026年世界棒球經典賽（WBC）下周點燃戰火，中華隊陣中的旅外好手陸續歸隊，旅日外野手林安可前天已返台向中華隊報到，旅美投手陳柏毓今天現身球隊練習，台美混血野手費爾柴德（Stuart Fairchild）預計今晚抵台。

中華隊今、明兩天在台北大巨蛋進行兩場台日交流賽，今晚對上軟銀隊、明天與火腿隊交手，28日就會搭乘包機赴日本宮崎進行最後備戰，經典賽首戰將在3月5日中午於東京巨蛋對決澳洲隊。

中華隊自大年初三起在台北大巨蛋展開第二階段集訓，旅日投手包括古林睿煬、孫易磊（以上火腿隊）、張峻瑋（軟銀隊）都已返台加入中華隊，西武隊外野手林安可前天回到台灣，昨天就隨球隊訓練，今晚的賽事也將以先發第4棒身分上陣。

投手徐若熙這次隨軟銀隊來參與交流賽，今晚的賽事將披軟銀隊球衣出戰中華隊，之後就會加入中華隊陣中。費爾柴德（Stuart Fairchild）預計今晚抵台，明天加入中華隊的練習，但依照規定將不會出賽。

今天大巨蛋賽前練習也見到旅美投手陳柏毓現身，他日前已先加入中華隊在高雄進行的第一階段集訓，農曆年前赴美投入海隊隊春訓，中華隊總教練曾豪駒透露，「他在美國的春訓行程到昨天，球隊願意讓他提前回來，他在昨天向中華隊報到。」

陳柏毓雖提早返台與中華隊會和，但依照大聯盟規定，這兩場交流賽都不能出賽，曾豪駒表示：「他在美國春訓兩周已經有先出賽了，現在就是先回來調時差、做好準備。」其餘旅美球員則預計會在3月赴宮崎會和。

經典賽

經典賽／松井裕樹成日本投手退出第三人 中日龍金丸夢斗遞補支援

效力教士的日籍左投松井裕樹，因身體狀況不佳選擇退出經典賽，今天日本隊公布遞補人選，將由中日龍的左投金丸夢斗頂替松井裕樹的空缺。 松井裕樹去年在大聯盟出賽61場防禦率3.98，原為日本隊牛棚大將，

